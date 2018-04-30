«Нэшвилл» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 30 апреля

«Нэшвилл»

В первом матче второго раунда плей-офф «Нэшвилл» на своем льду проиграл «Виннипегу» (1:4). Теперь команде предстоит в обязательном порядке брать победу во втором матче, иначе, в случае двух домашних поражений, «Предаторз» окажутся в сложном положении.

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Единственную шайбу команды при счете 0:3 забросил молодой форвард Кевин Фиала, а основным фактором поражения стала не самая удачная игра вратаря Пеки Ринне, который пропустил три шайбы с 16 бросков и был заменен на Юусе Сароса после второго периода. Российский защитник Алексей Емелин провел на льду 12 с половиной минут, очков не набрал, провел два силовых приема и закончил матч с полезностью «-1».

«Нэшвилл» переиграл «Виннипег» почти по всем показателям статистики и больше чем в два раза перебросал соперника – 48:19. Однако «Предаторз» почти не блокировали броски соперника, к тому же слабо сыграл вратарь.

«Виннипег»

«Виннипег» выполнил задачу-минимум, взяв победу на выезде у «Нэшвилла». Теперь «Джетс» нужно постараться развить успех, который позволит чувствовать себя гораздо увереннее в домашних матчах.

Героями матча в составе «Виннипега» стали голкипер Коннор Хеллебайк, отразивший 47 из 48 бросков створ, а также нападающий первого звена Марк Шайфли, на счету которого дубль, в том числе четвертый гол в пустые ворота «Нэшвилла». Также стоит отметить две результативные передачи Блэйка Уилера, голы Брэндона Танева и Пола Штястны.

«Виннипегу» на самом деле в больше мере повезло вырвать победу. Хорошая реализация моментов, много блокированных бросков и отличная игра Хеллебайка в воротах способствовали победе в первом матче серии.

Прогноз

2,08Победа «Нэшвилла» в основное время

Несмотря на поражение в первом матче, «Нэшвилл» заметно превосходил соперника по игре. Так что во втором матче «Предаторз» обязаны сравнять счет в серии. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Нэшвилла» в основное время с коэффициентом 2,08.

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