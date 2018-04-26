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    Дожмет ли «Бостон» «Торонто» в седьмом матче серии?

    «Бостон» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 26 апреля

    НХЛ Бостон Брюинз Торонто Мэйпл Лифс
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    Никита Зайцев
    Никита Зайцев
    Puck Prose
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 26 апреля «Бостон Брюинз» примет «Торонто Мэйпл Лифс». Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Торонто».

    «Бостон»

    В прошлом матче «Бостон» на выезде уступил «Торонто» (1:3), потерпев второе поражение подряд. Счет в серии стал ничейным 3:3, а это значит, что команды ждет решающий седьмой поединок на льду «Брюинз».

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    После неудачной пятой игры, Тукка Раск все же снова занял место в воротах «Бостона», но не сумел спасти команду от поражения, отразив 27 из 29 бросков. Еще одну шайбу «Лифс» провели в пустые ворота. «Бостон» открыл счет в матче благодаря шайбе Джейка Дебраска, но это был единственный гол команды. Российский вратарь Антон Худобин снова остался в запасе.

    После 12 шайб в двух первых матчах серии, «Бостон» забросил лишь девять в следующих четырех. И впервые команда забросила менее двух шайб. Да и в целом по статистике «Брюинз» уже не могут похвастаться подавляющим преимуществом, как это было на старте серии.

    «Торонто»

    «Торонто» удалось выиграть шестой матч и сравнять счет в серии. «Мэйпл Лифс» одержали две подряд победы над «Бостоном» и три в последних четырех встречах. Но решающая битва состоится на льду «Брюинз».

    Ближайшие события

    Снова отличный матч провел вратарь Фредерик Андерсен, отразивший 32 из 33 бросков в створ. А результат матча в пользу «Лифс» сделала вторая пятерка – нападающие Митч Марнер и Томаш Плеканец набрали по 2 (1+1) очка, а российский защитник Никита Зайцев отдал две результативные передачи, набрав первые очки в плей-офф. При этом «Торонто» снова играл без одного из ведущих нападающих Лео Комарова.

    «Торонто» сумел перехватить инициативу в серии и связать атаку «Бостона». Тройка Маршанд – Бержерон – Пастрнак не набирает очки в трех из последних четырех игр. Именно в этих матчах «Лифс» побеждали.

    Прогноз

    2,00Победа «Бостона» в основное время

    Несмотря на то, что «Торонто» сумел сравнять счет в серии, фаворитом все равно остается «Бостон». Тем более «Брюинз» играют на своем льду. Рискнем поставить на победу «Бостона» в основное время с коэффициентом 2,00.

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    Сравняет ли «Торонто» счет в серии с «Бостоном»?«Торонто» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 24 апреля
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