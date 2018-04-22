«Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 22 апреля

«Филадельфия»

В прошлом матче «Филадельфия» обыграла на выезде «Питтсбург» (4:2), сумев сократить разрыв в серии. Счет стал 3:2, лидирует по-прежнему «Питтсбург», но следующий поединок пройдет уже на льду «Флаерз».

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Героем поединка стал финский нападающий «Филадельфии» Валттери Филппула, который принял участие в трех шайбах команды (1+2). Также по голу на свой счет записали лидеры атаки – Шон Кутюрье, Клод Жиру, Мэтт Рид. Со стартовых минут вышел на лед голкипер Михал Нойвирт, отразивший 30 из 32 бросков. Российский защитник Иван Проворов провел на льду 23 минуты, закончив матч с отрицательной полезностью «-2».

У «Филадельфии», наконец, прорвало атаку – отличились три из четырех троек нападения. К тому же сработала смена вратаря. Но дома «Филадельфия» еще не побеждала «Питтсбург» в этой серии.

«Питтсбург»

«Питтсбургу» не удалось выиграть серию в пяти матчах. «Пингвинз» проиграли два из трех домашних матчей, и теперь поедут в гости к «Филадельфии». С одной стороны, это чужая площадка, а с другой – «Питтсбург» до этого взял на выезде две победы.

Две шайбы «Питтсбурга» на счету Джейка Гюнтцеля и Брайана Раста, тогда как лидеры атаки Сидни Кросби и Евгений Малкин очков не набирали. Не лучшая игра получилась и у вратаря Мэтта Мюррея, который после шатаута в предыдущем поединке отразил лишь 21 бросок из 24.

«Питтсбург» не просто слабо сыграл в атаке, но еще и пропустил, играя в большинстве. Эта шайба в итоге оказалась победной для «Филадельфии» в матче. Нестабильность – главная проблема «Пингвинз».

Прогноз

1,66Победа «Питтсбурга» в матче

«Филадельфии» удалось сократить разрыв в счете, и теперь команда получила шанс сравнять счет в серии на своем льду, чтобы перевести ее в решающий седьмой матч. С другой стороны, дома «Флаерз» проиграли оба матча, а две победы одержали на выезде. Так что рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 1,66.

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