«Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч финала плей-офф КХЛ 22 апреля

«Ак Барс»

В прошлом матче «Ак Барс» на выезде обыграл ЦСКА (3:1), одержав свою третью победу над армейцами в финале. Счет в серии стал 3:1 в пользу казанцев, и теперь подопечные Зинетулы Билялетдинова находятся в шаге от третьего в истории Кубка Гагарина.

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Главной звездой матча в очередной раз в серии стал вратарь Эмиль Гарипов, который отразил 40 из 41 броска в створ и вытащил для «Ак Барса» эту победу. Также очередную сильную игру показали легионеры – нападающие Джастин Азеведо и Антон Ландер. На счету Азеведо гол+пас, а Ландер оформил дубль, в том числе забросив победную шайбу.

Залогом успеха «Ак Барса» стала отличная игра вратаря, хорошая игра в меньшинстве и реализация моментов. Казанцы выдержали пять удалений, не пропустив ни одной шайбы в неравных составах, а пропустили уже при счете 2:0 в свою пользу.

ЦСКА

ЦСКА после победы в первом домашнем матче финала не удалось развить успех. Несмотря на подавляющее преимущество в игре, подопечные Игоря Никитина проиграли в третий раз и находятся в шаге от поражения в серии. Следующий поединок придется провести в Казани, где ЦСКА проиграл дважды в серии и еще ни разу выигрывал в этом сезоне.

Единственную шайбу ЦСКА в матче забросил молодой форвард Андрей Светлаков, для которого она стала первой в серии. Голкипер Илья Сорокин сыграл неплохо, но не сумел, в отличие от Гарипова, затащить матч для своей команды, отразив 21 из 23 бросков в створ. Снова не принимал участия в поединке нападающий Сергей Шумаков.

Факторами поражений ЦСКА остаются хронические проблемы – слабая игра в атаке, слабая реализация моментов и ужасные спецбригады. ЦСКА пять раз играл в большинстве в матче, в том числе трижды подряд в первом периоде, но не реализовал ни одно из них.

Прогноз

1,93Победа ЦСКА в матче

Конечно, «Ак Барс» владеет преимуществом в серии, находится в шаге от победы и играет дома. Но ЦСКА, несмотря на все проблемы, показывает мощную игру. Можно рискнуть и поставить на победу ЦСКА в матче с коэффициентом 1,93.

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