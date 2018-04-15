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    Продолжат ли «Филадельфия» и «Питтсбург» играть результативно?

    «Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 15 апреля

    НХЛ Филадельфия Флайерз Питтсбург Пингвинз
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    Евгений Малкин
    Евгений Малкин
    Sports N Giggles
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 15 апреля «Филадельфию Флаерз» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча – 22:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Питтсбург».

    «Филадельфия»

    После уничижительного поражения в первой игре серии (0:7), «Филадельфия» сумела собраться и взять реванш у «Питтсбурга» во втором поединке (5:1). Таким образом «Флаерз» выполнили задача-минимум, взяв победу на выезде.

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    Как ни странно, но после первой игры тренерский штаб не стал менять неудачно сыгравшего в первой игре Брайана Эллиотта, и во втором поединке канадец не подвел, отразив 34 из 35 бросков по своим воротам. При этом стоит отметить первую в плей-офф шайбу топ-проспекта команды Нолана Патрика, три (1+2) очка форварда Шона Кутурье и две результативные передачи российского защитника Ивана Проворова. В лазарете по-прежнему остается вратарь Михал Нойвирт.

    «Филадельфия» сделала правильные выводы после первой игры, реализовав максимум своих моментов. «Флаерз» забросили пять шайб с 20 бросков в створ, при этом отлично сыграл Эллиотт и спецбригады. «Летчики» реализовали два большинства и показали 100% надежность в меньшинстве.

    «Питтсбург»

    Несмотря на разгром соперника в первой игре, во второй «Питтсбургу» не удалось развить преимущество и обеспечить себе более комфортную поездку в гости к «Филадельфии». «Пингвинз» отдали «Флаерз» один из двух домашних матчей и теперь вынуждены будут обязательно брать победу на выезде.

    Ближайшие события

    После шатаута в первой игре, вратарь Мэтт Мюррей умудрился пропустить четыре шайбы с 19 бросков (один гол «Флаерз» провели в пустые ворота). Отвратительно сыграла также оборона, а звездная атака выжала из себя лишь одну шайбу усилиями Патрика Хорнквиста. Российский нападающий Евгений Малкин провел неудачный матч, не набрав ни одного очка и завершив его с полезностью «-2». В списке травмированных по-прежнему один игрок – нападающий Картер Роуни.

    У «Питтсбурга» вылезла старая проблема – плохая игра в обороне и нестабильность вратарской линии, что повлекло за собой провал во втором матче. Кроме того, обычно сильная спецбригада большинства, не реализовала ни одной из четырех численных преимуществ.

    Прогноз

    1,71ТБ 5,5

    В первых двух матчах серии команды показали абсолютно противоположные результаты. Нестабильность – главный девиз «Пингвинз» и «Флаерз» в этих двух играх. Но при этом соперники продолжают играть достаточно результативно. Так что можно попробовать поставить на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,71.

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    «Филадельфия» попробует сыграть от обороны во втором матче с «Питтсбургом» «Питтсбург» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 14 апреля
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