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    Продолжит ли «Питтсбург» побеждать в матчах с «Коламбусом»?

    «Коламбус» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 апреля

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Питтсбург Пингвинз
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    Евгений Малкин
    Евгений Малкин
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 6 апреля «Коламбус Блу Джекетс» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Питтсбург».

    «Коламбус»

    В прошлом поединке «Коламбус» дожал дома в овертайме «Детройт» (5:4), одержав свою восьмую победу в последних десяти матчах.

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    «Коламбус» продолжает борьбу за топ-тройку Столичного дивизиона. При этом «Блу Джекет» делят второе-третье места как раз с «Питтсбургом», но «Нью-Джерси» и «Филадельфия» также отстают всего на два очка. В списке травмированных защитники Дин Кукан и Маркус Нутиваара, нападающие Джош Андерсон, Лукаш Седлак и Ник Фолиньо. Российский вратарь Сергей Бобровский идет на серии из трех побед подряд и выиграл 10 из последних 11 матчей, в которых принимал участие. Нападающий Артемий Панарин в последней игре с «Детройтом» набрал 3 (1+2) очка, и идет на серии из четырех результативных игр кряду, в которых набрал 11 (2+9) очков.

    В последних играх «Коламбус» действует достаточно результативно, но в целом «Блу Джекетс» делают ставку на оборону и надежность Бобровского. В среднем за матч команда пропускает 2,71 шайбы – это 9-й показатель в НХЛ.

    «Питтсбург»

    В прошлом матче «Питтсбург» дома проиграл «Вашингтону» (1:3). «Пингвинз» продолжают чередовать победы и поражения, и в последних 10 матчах проиграли пять раз.

    Ближайшие события

    Как мы уже сказали, главная задача «Питтсбурга» удержать второе место Столичного дивизиона в борьбе с «Коламбусом», «Нью-Джерси» и «Филадельфией». Четыре команды разделяет лишь два очка. В списке травмированных нападающие Картер Роуни и Дэрек Брассар. Российский нападающий Евгений Малкин набирает очки два матча подряд, а в последних пяти поединках на его счету одна шайба и четыре передачи.

    «Питтсбург» делает ставку на атаку. У команды мощная линия нападения со средней результативностью в 3,26 шайб за матч (6-й показатель), а также абсолютно лучшее в НХЛ большинство – 25,9% реализации. Однако игра в обороне оставляет желать лучшего – 3,05 пропущенных шайб в среднем за матч и 20-е место в Лиге.

    Прогноз

    2,23Победа «Питтсбурга» в матче

    «Коламбус» и «Питтсбург» принципиальные соперники. Каждая игра команд – это битва. При этом в текущем сезоне во всех трех встречах сильнее оказывался «Питтсбург» — дважды в серии буллитов. Учитывая историю противостояний и более сильную атаку «Пингвинз», рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 2,23.

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