«Трактор» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 3 апреля

«Трактор»

В прошлом матче «Трактор» на выезде проиграл «Ак Барсу» (3:4). Это поражение стало для челябинцев вторым подряд в финале, но сейчас серия переезжает на лед «Трактора». Третий матч будет ключевым для команды Анвара Гатиятулина.

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В первой игре (1:2) достаточно сильно сыграл вратарь Павел Францоуз, но усталость чеха вязал свое и на вторую игру место в воротах занял Василий Демченко, который в итоге пропустил четыре шайбы. Судя по всему, третий матч в основе опять начнет Францоуз. Две игры подряд забрасывает шайбы Рихард Гюнге, а вот серия матчей без очков Виталия Кравцова достигла трех поединков, хотя ранее юный форвард набирал очки и забрасывал шайбы в каждой игре.

«Трактор» в двух поединках в Казани пропустил шесть шайб – это достаточно много как для команды с одной из лучших оборон в плей-офф. Не лучшим образом сыграл во втором матче Демченко. Кроме того, две игры подряд челябинцы вели в счете, но дважды не удержали преимущество. Это говорит об усталости команды.

«Ак Барс»

Казанцы одержали вторую подряд домашнюю победу в серии, и в Челябинск могут ехать с комфортным преимуществом в счете – 2:0. Теперь каждая следующая победа «Ак Барса» поставит «Трактор» в критическое положение.

Во второй игре снова прекрасно сыграла тройка Владимира Ткачева со Станиславом Галиевым и Данисом Зариповым. Наконец, забросил шайбу Александр Бурмистров, продолжил результативную серию Джастин Азеведо. В итоге даже травма одного из основных нападающих команды Иржи Секача не мешает атакующей линии казанцев быть эффективной.

«Ак Барс» в двух матчах забросил шесть шайб, а в последней игре реализовал сразу два большинства. Но попыток разыграть лишнего у казанцев было огромное количество, так что эффективность реализации численного преимущества по-прежнему вызывает вопросы.

Прогноз

1,77ТМ 4,5

Два первых матча завершились победами «Ак Барса». Так что первая домашняя игра будет ключевой для «Трактора». Поражение в ней практически лишает челябинцев шансов отыграться. Это значит, что хозяева выжмут из себя максимум, но будут осторожными, тогда как «Ак Барс», вероятно, попробует сыграть от обороны, ожидая ошибок соперника. Вряд ли мы увидим слишком результативную игру. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 4,5 за 1,77.

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