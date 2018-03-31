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    «Флорида» и «Бостон» начнут матч осторожно

    «Бостон» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 марта

    НХЛ Флорида Пантерз Бостон Брюинз
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    Антон Худобин
    Антон Худобин
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 31 марта «Бостон Брюинз» примет «Флориду Пантерз» Начало матча – 20:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Флорида».

    «Бостон»

    В прошлом матче «Бостон» дома в важнейшем матче обыграл «Тампу-Бэй» (4:2). Эта победа стала для «Брюинз» третьей в последних четырех матчах. А в целом серия с набранными очками достигла семи поединков.

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    Победа над «Тампой» позволила «Бостона» выйти на первое место в Атлантическом дивизионе, подвинув в вниз «Лайтнинг», которых «Брюинз» теперь опережают на одно очко. При этом у «Бостона» внушительный список травмированных – защитники Чарльз Макэвой, Здено Хара, нападающие Андерс Бьорк, Джейк Дэбраск и Рик Нэш. Российский вратарь Антон Хулобин играл в предыдущем матче против «Виннипега», пропустив четыре шайбы.

    «Бостон» входит в топ-5 команд НХЛ почти по всем показателям, но надежнее всего у «Брюинз» оборона и вратари. В среднем за игру команда пропускает всего 2,55 шайбы – это 3-й результат в НХЛ.

    «Флорида»

    В прошлом матче «Флорида» на выезде неожиданно проиграла в овертайме одному из аутсайдеров НХЛ «Оттаве» (2:3). Это поражение стало для «Пантерз» вторым подряд и третьим в последних пяти матчах.

    Ближайшие события

    Хотя «Флорида» продолжает бороться за плей-офф, но занимает сейчас девятое место в Восточной конференции и отстает от «Нью-Джерси» на три очка при одном матче в запасе. Зато список травмированных пуст, а российский нападающий Евгений Дадонов набирает очки три матча подряд – на его счету три шайбы и передача.

    В целом «Флорида» показывает посредственные результаты почти по всем статистическим показателям. Но атака у «Пантерз» чуть более развита – в среднем 3,01 шайбы за матч и 13-е место в НХЛ.

    Прогноз

    2,09Время первого гола 10-60 мин.

    В концовке сезона «Флорида» и «Бостон» сыграют сразу три матч друг с другом за десять дней. Что касается первой встречи, то она завершилась домашней победой «Флориды» (3:0). Учитывая важность матча для «Пантерз» и усталость «Бостона» после «Тампы», соперники могут начать встречу осторожно. А значит можно присмотреться к ставке время первого гола с 10-й по 60-ю минуты с коэффициентом 2,09.

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