«Йокерит» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 24 марта

«Йокерит»

В прошлом матче «Йокериту» удалось обыграть на выезде ЦСКА в овертайме (2:1) и сократить разрыв в серии до минимума, вернув ее на свою площадку. Этот матч длился более 142 минут чистого игрового времени, установив новый рекорд в КХЛ.

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Главным героем поединка стал вратарь «Йокерита» Карри Рамо. Финский ветеран поймал кураж и сумел отразить 83 из 84 бросков по своим воротам за весь матч. Теперь это также новый рекорд Лиги. Для сравнения, по воротам ЦСКА финнам удалось нанести всего 48 прицельных выстрелов – почти в два раза меньше.

В целом «Йокерит» не показал ничего нового. Финны снова не сумели забросить больше двух шайб за матч, хотя реализовали одно большинство из двух. По сути, ЦСКА удалось перекрыть воздух сопернику, однако фактор Рамо сыграл в пользу клуба из Хельсинки.

ЦСКА

Поражение в прошлом поединке вряд ли входило в планы ЦСКА. Клуб из Москвы потерял много сил в тяжелейшем матче, затянувшемся до рекордных 142 минут чистого времени, а теперь еще и будет вынужден ехать в Хельсинки играть против поймавшего вдохновение «Йокерита».

В прошлом поединке снова хорошо сыграл голкипер Илья Сорокин, но его стараний оказалось мало, тем более Рамо в воротах «Йокерита» выглядел вообще невероятно. Еще одна хорошая новость – первую шайбу в плей-офф забросил Кирилл Капризов.

ЦСКА продолжает уповать на игру от обороны и на вертикальный хоккей, который приносит результат. Однако в очередной раз армейцы не реализовали численное преимущество в игре, хотя имели пять таких возможностей. Слабая реализация моментов привела москвичей к поражению.

Прогноз

2,24ТМ 3,5

«Йокерит» показал характер и вырвал победу, так что дома финны попробуют сделать невозможное и сравнять счет в серии. Но в любом случае результативной игры, как и раньше, ждать не стоит. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 3,5 за 2,24.

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