«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 14 марта

«Салават Юлаев»

В прошлом поединке «Салават Юлаев» проиграл на выезде «Авангарду» (2:3) и не сумел выйти в плей-офф с шести матчей. Теперь серия возвращается в Уфу, но права на ошибку у зелено-белых уже нет.

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В прошлом матче у «Салавата» промолчали лидеры команды, не набрав ни одного очка. Это не очень хороший звонок для уфимцев. Но в целом именно Ларсен, Хартикайнен, Кемппайнен и Умарк являются главной угрозой воротам соперника.

Несмотря на усиление в виде перехода Владимира Ткачева из «Адмирала» в концовке регулярного чемпионата, у «Салавата» в серии с «Авангардом» не лучшим образом выглядит большинство. Меньшинство также оставляет желать лучшего. Но в последних трех матчах команда пропустила всего пять шайб, плюс хорошо выглядит Бэн Скривенс в воротах.

«Авангард»

«Авангард» не имел права на ошибку после поражения в пятом матче серии и, как мы и предполагали, сумел сравнять счет в серии на своем льду. Но в следующий раунд омичи смогут выйти только в случае победы на льду «Салавата».

Андре Петерссон забросил очередную пятую шайбу в ворота «Салавата» в этой серии. Причем швед также отличился голами в двух последних поединках. Хорошо выглядит в качестве плеймейкера Тедди Перселл, но по-прежнему не может забросить шайбу Илья Михеев, а также не хватает в обороне травмированного Йонаса Анелева.

«Авангард» показывает хорошую статистику при игре в большинстве. В серии с «Салаватом» омичи забросили уже восемь шайб в численном преимуществе и еще одну в меньшинстве. Это, а также неплохая игра в атаке, главные козыри «Ястребов».

«Прогноз»

1,81Победа «Салавата Юлаева» в матче

Седьмой матч – это всегда битва характеров. Интересно, что ни один из предыдущих шести поединков команд в серии не заканчивался вничью в основное время. «Авангард» сделал все, чтобы подарить себе еще один шанс, но мы все же советуем присмотреться к ставке на победу «Салавата Юлаева» в матче с коэффициентом 1,81.

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