«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 8 марта

«Авангард»

В прошлом поединке «Авангард» нанес «Салавату» второе поражение подряд (5:3) и повел в серии первого раунда плей-офф (2:1). Это был первый матч в Омске, а до этого соперники дважды встречались в Уфе.

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Команде по-прежнему не могут помощь из-за травм ведущий защитник Йонас Анелев и Валентин Пьянов. Однако «ястребы» пока что неплохо справляются и без них. Очень сильно выглядит звено Андре Петерссона, которое с лихвой компенсирует кризис в игре ведущего звена регулярки во главе с Ильей Михеевым.

Несмотря на голевую засуху Михеева, Петерссон и компания в трех матчах забросили 16 шайб в ворота «Салавата Юлаева». Именно атака сейчас является самой сильной стороной в игре «Авангарда».

«Салават Юлаев»

После победы в первом поединке серии (6:4), «Салават Юлаев» проиграл уже два матча кряду, уступив инициативу «Авангарду». В случае еще одного поражения, уфимцы окажутся в шаге от вылета из плей-офф. Так что предстоящая игра имеет ключевое значение для подопечных Эркки Вестерлунда.

Проблемы «Салавата» в слабой игре вратарей. Бэн Скривенс по-прежнему не может помочь команде и непонятно, когда сможет вернуться в состав. Иван Налимов и Андреев Кареев выглядят в воротах, мягко говоря, не очень надежно. Не помогает вратарям и оборона.

За три матча «Салават» забросил 11 шайб, что является хорошим результатом для плей-офф. Но вратари и оборона на данный момент не выдерживают никакой критики. Если все продолжиться в том же духе – в следующий раунд выйдет «Авангард».

Прогноз

2,44ТБ 5,5

В трех предыдущих матчах соперники забрасывали на двоих 10, 9 и 8 шайб соответственно. На лицо тенденция к снижению результативности, но учитывая невысокую вероятность появления в воротах «Салавата» Скривенса, можно продолжать ждать результативных матчей. Можно присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 за 2,44.

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