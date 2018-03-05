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    ЦСКА одержит вторую уверенную победу над «Спартаком»

    ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 5 марта

    КХЛ ЦСКА Спартак
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    Андрей Кузьменко
    Андрей Кузьменко
    cska-hockey.ru
    В рамках игрового дня плей-офф КХЛ 5 марта московский ЦСКА примет московский «Спартак». Начало матча – 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Спартак».

    ЦСКА

    Первый матч завершился разгромной победой ЦСКА (6:0), которая стала весомой заявкой на победу в серии. Впрочем, особых сомнений в том, что ЦСКА пройдет «Спартак» и так не было.

    Все прогнозы на хоккей

    Главная сила ЦСКА в его обороне, где собраны экс-игроки НХЛ вроде Никиты Нестерова и Алексея Марченко. В атаке ЦСКА делает ставку на активный вертикальный хоккей, а наиболее опасной тройкой можно назвать звено Шумакова, Шалунова и Капризова. Дублем в первой игре отметился Михаил Григоренко.

    У ЦСКА в регулярном чемпионате была лучшая оборона в Лиге — в среднем всего 1,59 шайб за матч. Также у ЦСКА вторая по результативности атака – 3,12 шайбы в среднем за матч. Но по игре в спецбригадах были проблемы – ни в большинстве ни в меньшинстве армейцы не входили в топ-10. С другой стороны, в первом поединке со «Спартаком» ЦСКА реализовал сразу два удаления соперника.

    «Спартак»

    В первом поединке «Спартак» был разбит ЦСКА (0:6). Если взять во внимание регулярный чемпионат, то красно-белые побеждают через матч. Однако сейчас ситуация, конечно, иная.

    Ближайшие события

    «Спартак» завершил регулярку на 7-м месте в Западной конференции и до последнего боролся за попадание в постсезон. Главная ставка в команде делается форварда Александра Хохлачева, и на нескольких легионеров – Вилле Лаюнена, Лукаша Радила, Бена Максвэлла. В списке травмированных защитник Дмитрий Юдин.

    «Спартак» показывал очень результативную игру в атаке в регулярном чемпионате, а также отличные показатели в спецбригадах, входя в топ-10 сильнейших команд КХЛ по этим показателям. Но оборона и вратарь Никита Беспалов – это проблемная сторона москвичей.

    Прогноз

    3,00ЦСКА забьет во всех трех периодах

    И во втором матче ЦСКА должен одержать уверенную и спокойную победу. Исходя из разницы в классе, можно рискнуть поставить на то, что ЦСКА забьет во всех трех периодах с коэффициентом 3,00.

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