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    «Анахайм» — «Даллас». Чья оборона окажется надежнее?

    «Анахайм» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля

    НХЛ Анахайм Дакс Даллас Старз
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    Александр Радулов
    Александр Радулов
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля «Анахайм Дакс» примет «Даллас Старз». Начало матча – 06:00 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Даллас».

    «Анахайм»

    В прошлом матче «Анахайм» на выезде неожиданно засушил «Вегас» (2:0), одержав свою третью победу подряд и четвертую в последних шести матчах.

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    «Анахайм» поднялся в топ-тройку Тихоокеанского дивизиона, опережая «Лос-Анджелес» и «Калгари» на два очка, и на одно отставая от «Сан-Хосе». В лазарете только один игрок – нападающий Патрик Ивс, который не играет почти со старта сезона.

    «Анахайм» в своей игре делает акцент на оборону. «Дакс» пропускают в среднем 2,69 шайбы за матч – это 10-е место и показывает 81,7% надежности в меньшинстве – 12-й показатель. Игра в атаке — слабая сторона команды.

    «Даллас»

    В прошлом матче «Даллас» на выезде проиграл «Сан-Хосе» (2:5), потерпев второе поражение в последних трех матчах и забросив за это время всего четыре шайбы.

    Ближайшие события

    «Даллас» входит в топ-тройку Центрального дивизиона, опережая на одно очко «Миннесоту». В списке травмированных один игрок — нападающий Мартин Ганзал. Российский нападающий Александр Радулов не набирает очки три матча подряд и не набирает очки шесть поединков кряду.

    У «Далласа» также достаточно надежная оборона. В среднем за игру команда пропускает 2,63 шайбы (6-е место) и показывает 82,3% надежности в меньшинстве (9-е место). Хорошо «Старз» играют на вбрасываниях – 53,2% и второй результат в Лиге, но есть проблемы в атаке.

    Прогноз

    1,87ТМ 5,5

    Как ни странно, но это первая встреча команд в сезоне. С учетом того, что оба соперника акцент в игре делают на защиту, можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 1,87.

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