«Эдмонтон» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 21 февраля

«Эдмонтон»

В прошлом матче «Эдмонтон» на выезде обыграл «Колорадо» (4:2) прервав затяжную серию поражений из шести поединков подряд. В целом в десяти последний играх «Ойлерз» проиграли семь раз.

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«Эдмонтон» занимает лишь 13-е место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф уже на 17 очков, так что в этом году о плей-офф «Ойлерз» могут уже забыть. В списке травмированных голкипер Эл Монтойя, защитник Андрей Секера и нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс. Российский нападающий Антон Слепышев не набирает очки три матча подряд.

У «Эдмонтона» худшие в Лиге спецбригады большинства и меньшинства и ужасная оборона. К топ-20 команда подбирается лишь по результативности в атаке – в среднем 2,76 шайбы за матч.

«Бостон»

В прошлом матче «Бостон» на выезде неожиданно крупно уступил «Ванкуверу» (1:6) и перед игрой с «Эдмонтоном» заедет также в гости к «Калгари». В общей сложности в последних десяти матчах «Брюинз» одержали семь побед.

Сейчас «Бостон» уверенно занимает второе место в Атлантическом дивизионе, опережая «Торонто» на один балл, но имея пять матчей в запасе. От «Тампы» команда отстает на три очка и имеет три матча в запасе. В лазарете защитник Кеван Миллер, нападающие Андрес Бьорк и Фрэнк Ватрано. Российский вратарь Антон Худобин в прошлом матче с «Ванкувером» (1:6) вышел на лед после первого периода, сменив Туукку Раска, и пропустил в итоге две шайбы. До этого в двух поединках Худобин одержал две победы.

У «Бостона» самая надежная оборона в НХЛ. В среднем за игру команда пропускает всего 2,45 шайбы за матч и имеет 84,2% надежности при игре в меньшинстве. По остальным показателям «Брюинз» также входит в топ-10.

Прогноз

1,78Победа «Бостона» в матче

Первый матч соперников завершился победой «Эдмонтона» (4:2), но это было еще в ноябре. Сейчас «Бостон» набрал ход и есть смысл присмотреться к ставке на победу «Бостона» в матче с коэффициентом 1,78.

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