Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Атака «Айлендерс» или защита «Калгари» — что определит исход матча?

    «Айлендерс» — «Калгари». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 12 февраля

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Калгари Флэймз
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Николай Кулемин
    Николай Кулемин
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 12 февраля «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Калгари Флэймз». Начало матча – 03:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Калгари».

    «Айлендерс»

    В прошлом матче «Айлендерс» дома сумели выдать сумасшедший камбэк с «Детройтом», проигрывая 0:3, но вырвав победу и два очка в овертайме (7:6). Таким образом «Островитяне» прервали серию из двух поражений кряду.

    Все прогнозы на хоккей

    Победа над «Ред Уингз» помогла клубу из Нью-Йорка подняться в зону плей-офф Восточной конференции. Сейчас у «Айлендерс» 60 очков и 8-е место. Они на один балл опережают «Каролину», на два – «Коламбус», и на три – «Рейнджерс». В списке травмированных защитники Кэлвин Де Хан, Скотт Мэйфилд, нападающие Николай Кулемин, Таннер Фритц и Шейн Принц.

    «Айлендерс» пропускают больше всех в НХЛ – в среднем по 3,68 шайбы за матч. Но главная сила «Островитян» — это атака. В среднем за игру команда забрасывает 3,36 шайбы – это 3-й результат в Лиге и реализует 22% большинства – 6-е место.

    «Калгари»

    В прошлом матче «Калгари» на выезде уступил «Рейнджерс» (3:4), прервав серию из трех выездных побед подряд. Три ближайших матча команда также проведет на выезде.

    Ближайшие события

    На данный момент «Калгари» занимает 9-е место в Западной конференции, находясь в шаге от зоны плей-офф. При этом у идущей 8-й «Миннесоты» те же 64 очка в активе. Но у ближайших преследователей из «Анахайма» также 64 балла. В списке травмированных только нападающий Крис Верстиг.

    «Калгари» входит в топ-10 команд НХЛ по надежности обороны – в среднем 2,76 шайбы за матч. Однако в остальном показатели у «Флэймз» посредственные.

    Прогноз

    1,78Время первого гола 1-9 мин.

    Это первая встреча соперников в сезоне, но обе команды нуждаются в очках и обе в последнее время играют весьма результативно. Можно присмотреть к ставке на время первого гола с 1-го по 9-ю минуты включительно за 1,78.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Дуэль Кейна и Обамеянга
  • 5,01
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа
    Комментарии
    Подробный разбор
  • В Корею — без медальных планов
  • Сколько медалей выиграет сборная России на играх в Пхенчхане?
    •
  • Олимпийская Россия и ее соперники
  • Анонс хоккейного турнира на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
    •
  • Рыцари непечального образа
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 30 января – 5 февраля
  • Куда рвется Кришито, какой бразилец близок к «Спартаку», как разрешится ситуация с Шатовым и другие трансферные новости последних дней
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов