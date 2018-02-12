«Айлендерс» — «Калгари». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 12 февраля

«Айлендерс»

В прошлом матче «Айлендерс» дома сумели выдать сумасшедший камбэк с «Детройтом», проигрывая 0:3, но вырвав победу и два очка в овертайме (7:6). Таким образом «Островитяне» прервали серию из двух поражений кряду.

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Победа над «Ред Уингз» помогла клубу из Нью-Йорка подняться в зону плей-офф Восточной конференции. Сейчас у «Айлендерс» 60 очков и 8-е место. Они на один балл опережают «Каролину», на два – «Коламбус», и на три – «Рейнджерс». В списке травмированных защитники Кэлвин Де Хан, Скотт Мэйфилд, нападающие Николай Кулемин, Таннер Фритц и Шейн Принц.

«Айлендерс» пропускают больше всех в НХЛ – в среднем по 3,68 шайбы за матч. Но главная сила «Островитян» — это атака. В среднем за игру команда забрасывает 3,36 шайбы – это 3-й результат в Лиге и реализует 22% большинства – 6-е место.

«Калгари»

В прошлом матче «Калгари» на выезде уступил «Рейнджерс» (3:4), прервав серию из трех выездных побед подряд. Три ближайших матча команда также проведет на выезде.

На данный момент «Калгари» занимает 9-е место в Западной конференции, находясь в шаге от зоны плей-офф. При этом у идущей 8-й «Миннесоты» те же 64 очка в активе. Но у ближайших преследователей из «Анахайма» также 64 балла. В списке травмированных только нападающий Крис Верстиг.

«Калгари» входит в топ-10 команд НХЛ по надежности обороны – в среднем 2,76 шайбы за матч. Однако в остальном показатели у «Флэймз» посредственные.

Прогноз

1,78Время первого гола 1-9 мин.

Это первая встреча соперников в сезоне, но обе команды нуждаются в очках и обе в последнее время играют весьма результативно. Можно присмотреть к ставке на время первого гола с 1-го по 9-ю минуты включительно за 1,78.

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