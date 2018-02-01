«Детройт» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля

«Детройт»

В прошлом поединке «Детройт» дома разгромно уступил «Чикаго» (1:5), потерпев свое второе подряд поражение. При этом в последних пяти матчах «Ред Уингз» проиграли четыре раза.

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Шансы «Дейтрота» на плей-офф постепенно снижаются. Команда идет на четвертом месте в Атлантическом дивизионе, но отстает от «Торонто» уже на 15 очков, а отрыв от зоны плей-офф Восточной конференции составляет 10 баллов. Из-за травм могут не сыграть против «Сан-Хосе» защитник Тревор Дэйли, нападающие Джастин Абделькадер и Даррен Хелм.

«Детройт» по всем показателям находится среди аутсайдеров НХЛ. Разве что спецбригады работают чуть получше. А хуже всего «Ред Уингз» играют в атаке, забрасывая всего 2,56 шайбы в среднем за матч – это 28-й результат в Лиге.

«Сан-Хосе»

Перед паузой на уик-энд всех звезд «Сан-Хосе» дома уступил «Рейнджерс» (5:6), проиграв второй домашний матч кряду, хотя до этого «Шаркс» шли на серии из двух побед и выиграли пять из шести встреч.

«Сан-Хосе» на данный момент занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, уступая только «Вегасу». Но «Калгари» отстает от «Акул» всего на одно очко, а «Лос-Анджелес» и «Анахайм» — на два. В списке травмированных только форвард Джо Торнтон, но это ключевой исполнителей для «Шаркс».

«Сан-Хосе» ставку в игре делает на спецбригады. По крайней мере, в этом компоненте «Шаркс» входят в топ-5 команд НХЛ – 83,4% надежности в меньшинстве и 22,8% реализации большинства. «Акулы» также неплохо выглядят в обороне, пропуская в среднем 2,73 шайбы за матч – это 11-й результат в Лиге.

Прогноз

1,74Победа «Сан-Хосе» в матче

Это первая встреча команд в сезоне, но учитывая, что «Детройт» уже нацелен на распродажу игроков, а «Сан-Хосе» выглядит мощнее и им нужны очки, можно поставить на победу «Шаркс» в матче с коэффициентом 1,74.

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