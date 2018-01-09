«Торонто» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 9 января

«Торонто»

«Торонто» после серии из трех поражений подряд выдала два успешных матча с «Ванкувером» и «Сан-Хосе», но обе победы были добыты лишь в серии буллитов с одинаковым счетом 3:2.

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Турнирная ситуация пока не должна тревожить подопечных Майка Бэбкока. Хотя «Торонто» пропустил на второе место Атлантического дивизиона «Бостон», но их третьей позиции сейчас ничего не угрожает. Ближайший преследователь «Детройт» отстает от «Лифс» на 11 очков.

В списке травмированных клуба только российский защитник Никита Зайцев, а что касается статистики, то «Торонто» входит в топ-10 команд НХЛ по заброшенным шайбам и по игре в спецбригадах. Проблемы только с игрой в обороне – 2,86 шайбы в среднем за матч и лишь 16-й результат в лиге.

«Коламбус»

В прошлой игре «Коламбус» проиграл на выезде «Колорадо» и перед матчем с «Торонто» вынужден будет провести еще один поединок – дома с «Флоридой», где «Блу Джекетс» нужно обязательно побеждать.

Список травмированных клуба остается все тем же – защитник Райан Мюррей, нападающие Кэм Аткинсон, Брэндон Дубински и Александр Веннберг. Все трое – ведущие форварды команды, без которых у «Коламбуса» ухудшилась и без того нехорошая ситуация с атакой.

«Коламбус» пока держится в топ-3 команд Столичного дивизиона, но в статистике уповает только на игру у своих ворот и российского голкипера Сергея Бобровского. Чуть более продуктивной игры ждут от еще одного россиянина, нападающего Артемия Панарина.

Прогноз

1,94ТМ 5,5

Уже традиционно в матчах с участием «Коламбуса», особенно выездных, нужно смотреть на статистику заброшенных шайб. Есть смысл присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с хорошим коэффициентом 1,94.

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