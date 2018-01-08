«Детройт» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 января

«Детройт»

В последнее время настроение у фанатов «Детройта» заметно улучшилось. В прошлом матче «Ред Уингз» обыграли дома «Флориду» (4:2) и продлили серию побед до четырех подряд. Матч против «Тампы» будет последним пятым в затяжной домашней серии.

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Благодаря успешным результатам в последних играх, «Детройт» подтянулся вверх в турнирной таблице Восточной конференции. Сейчас команду Джеффа Блашилла отделает от уайлд кард зоны всего пять очков. Это немало, но и немного, если учесть, где были «Ред Уингз» еще несколько недель назад.

На травме у «Детройта» только не основной нападающий Люк Гленденинг, зато в последних матчах зажигает Андреас Атанасиу. Что касается статистики, «Ред Уингз» пребывают во втором и третьем десятках лиги по всем статистическим показателям. Лишь в большинстве команда выглядит неплохо – 20,5% и 11-й результат в НХЛ.

«Тампа-Бэй»

В прошлом матче «Тампа-Бэй» в серии буллитов проиграла «Монреалю» (1:2), так что в Детройт «Лайтнинг» едут не в самом лучшем настроении, но все же, очко в свою копилку положили и продолжают лидировать как в Восточной конференции так и во всей НХЛ.

Даже два поражения в четырех последних матчах не пошатнули позиций «Тампы» на вершине. Ближайших конкурентов в конференции из «Вашингтона» команда Джона Купера опережает на семь очков, а «Вегас» в общей таблице Лиги отстает на три очка. Как всегда отлично выглядит российская диаспора в «Тампе» — голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников.

«Тампа-Бэй» — самая результативная команда лиги. В среднем за матч «Лайтнинг» забрасывают 3,62 шайбы. Пропускает команда также немного, всего 2,33 шайбы за матч – это второй результат в НХЛ. В большинстве подопечные Купера реализуют 24,8% попыток – это третий показатель в НХЛ.

Прогноз

2,12Победа «Тампы-Бэй» в основное время

Несмотря на хороший ход «Детройта», фаворитом матча остается «Тампа-Бэй». Тем более, «Ред Уингз» традиционно тяжело играют против «Лайтнинг», не выиграв ни разу за последние годы. Советуем присмотреться к ставке на победу «Тампы-Бэй» в основное время с коэффициентом 2,12.

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