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    «Тампа-Бэй» едет за очередной победой в Детройт

    «Детройт» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 января

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Детройт Ред Уингз
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    Владислав Наместников
    Владислав Наместников
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 8 января «Детройт Ред Уингз» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча – 03:00 мск.

    «Детройт»

    В последнее время настроение у фанатов «Детройта» заметно улучшилось. В прошлом матче «Ред Уингз» обыграли дома «Флориду» (4:2) и продлили серию побед до четырех подряд. Матч против «Тампы» будет последним пятым в затяжной домашней серии.

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    Благодаря успешным результатам в последних играх, «Детройт» подтянулся вверх в турнирной таблице Восточной конференции. Сейчас команду Джеффа Блашилла отделает от уайлд кард зоны всего пять очков. Это немало, но и немного, если учесть, где были «Ред Уингз» еще несколько недель назад.

    На травме у «Детройта» только не основной нападающий Люк Гленденинг, зато в последних матчах зажигает Андреас Атанасиу. Что касается статистики, «Ред Уингз» пребывают во втором и третьем десятках лиги по всем статистическим показателям. Лишь в большинстве команда выглядит неплохо – 20,5% и 11-й результат в НХЛ.

    «Тампа-Бэй»

    В прошлом матче «Тампа-Бэй» в серии буллитов проиграла «Монреалю» (1:2), так что в Детройт «Лайтнинг» едут не в самом лучшем настроении, но все же, очко в свою копилку положили и продолжают лидировать как в Восточной конференции так и во всей НХЛ.

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    Даже два поражения в четырех последних матчах не пошатнули позиций «Тампы» на вершине. Ближайших конкурентов в конференции из «Вашингтона» команда Джона Купера опережает на семь очков, а «Вегас» в общей таблице Лиги отстает на три очка. Как всегда отлично выглядит российская диаспора в «Тампе» — голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников.

    «Тампа-Бэй» — самая результативная команда лиги. В среднем за матч «Лайтнинг» забрасывают 3,62 шайбы. Пропускает команда также немного, всего 2,33 шайбы за матч – это второй результат в НХЛ. В большинстве подопечные Купера реализуют 24,8% попыток – это третий показатель в НХЛ.

    Прогноз

    2,12Победа «Тампы-Бэй» в основное время

    Несмотря на хороший ход «Детройта», фаворитом матча остается «Тампа-Бэй». Тем более, «Ред Уингз» традиционно тяжело играют против «Лайтнинг», не выиграв ни разу за последние годы. Советуем присмотреться к ставке на победу «Тампы-Бэй» в основное время с коэффициентом 2,12.

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