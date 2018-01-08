«Коламбус» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 января

«Коламбус»

Прошлый поединок «Коламбус» проиграл на выезде «Колорадо» (0:2), потерпев второе поражение в последних трех матчах. В этих же трех матчах «Блу Джекетс» забросили всего две шайбы, которых, впрочем, хватило для выездной победы над «Далласом». Но травмированных нападающих Брэндона Дубински, Кэма Аткинсона и Александра Веннберга явно не хватает. В лазарете также защитник Райан Мюррей.

Все прогнозы на НХЛ

Сейчас «Коламбус» все еще сохраняет третье место Столичного дивизиона, опережая «Рейнджерс» на два очка. Но у соперника два матча в запасе. Что касается россиян в команде, то как и вся команда, они выглядят не лучшим образом – к голкиперу Сергею Бобровскому вроде не предьявишь претензий, но вместе с командой он проиграл два из трех матчей. Нападающий Артемий Панарин в последних трех матчах не набрал ни одного очка.

Проблемы «Коламбуса» давно известны. Худшее в НХЛ большинство – лишь 11,4%. Одна из худших атак лиги – всего 2,64 шайбы за матч в среднем и 28-й результат. Лишь по игре в обороне все неплохо – 2,71 шайбы в среднем за матч и 8-й результат в лиге.

«Флорида»

Как мы и предполагали, выездная серия складывается у «Флориды» неудачно. После пяти подряд побед «Пантерз» накануне потерпели свое второе поражение, проиграв в Детройте местным «Ред Уингз» (2:4).

«Флорида» плетется в конце Восточной конференции, и хотя шансы на плей-офф по-прежнему есть, но отрыв от уайлд кард зоны за два матча снова вырос до семи очков. Откровенно плохо выглядит и российский нападающий Евгений Дадонов, который не может забросить шайбу 17 матчей подряд. Хотя в прошлой игре с «Детройтом» Дадонов отметился результативной передачей.

«Флорида» одна из худших команд Лиги в плане статистики, что вполне логично, учитывая турнирное положение команды. Но самое слабое место «Пантерз» игра в обороне, что связано, в том числе, с травмой основного вратаря Роберто Люонго.

Прогноз

2,02Победа «Коламбуса» в основное время

«Коламбус», конечно, не в лучшей форме, но «Флорида» играет на выезде еще хуже соперника. Есть смысл присмотреться к ставке на победу «Блу Джекетс» в основное время с коэффициентом 2,02.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook