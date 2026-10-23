прогноз на матч 7-го тура Бундеслиги, ставка за 2.35

24 октября в седьмом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Вердер». Начало встречи — в 16:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

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«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» в чемпионате Германии занимает 5-е место, набрав 10 очков в шести матчах.

Последние матчи: в матче шестого тура Бундеслиги «Майнц» с минимальным счётом выиграл у «Шальке» (1:0).

Не сыграют: «Майнц» не сможет рассчитывать на травмированных Доминика Кора и Силаса.

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Календарь и таблица

Бундеслиги

Состояние команды: в последних матчах «Майнц» одержал три победы и потерпел два поражения, забив 12 голов и пропустив 10 мячей.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» в чемпионате Германии занимает 8-е место, набрав 9 очков.

Последние матчи: в шестом туре Бундеслиги «бременские музыканты» сыграли вничью с командой «Падерборн» (2:2).

Не сыграют: у бременской команды большие проблемы с составом, за «музыкантов» из-за травм не сыграют Кеке Торр, Митчел Вайзер и Феликс Агу.

Состояние команды: в последних матчах «Вердер» одержал одну победу, сыграл в трех встречах вничью и в одном поединке потерпел поражение.

На что ставят в матче Майнц — Вердер Букмекерские коэффициенты на матч Майнц — Вердер: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Вердер» занимает 8-е место в чемпионате Германии

«Майнц» занимает 5-е место в чемпионате Германии

«Вердер» не может выиграть в третьем матче подряд: 2 ничьих и 1 поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Майнца» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья оценивается в 4.15. На победу «Вердера» — 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.35.

Прогноз: В седьмом туре «Майнц» и «Севилья» забили от одного до двух мячей. Возможно, клубы сыграют осторожно в очной битве Бундеслиги. Команды наверняка сыграют по низам.

2.35 ТМ 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Майнц» — «Вердер» принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.35.

Прогноз: «Майнц» крайне редко проигрывает, команда раньше не проигрывала на протяжении 11 матчей, способна сохранить ворота на замке и в матче против «Вердера».

NaN Фора «Майнца» (-1.5) Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом NaN на матч «Майнц» — «Вердер» принесёт чистый выигрыш 0₽, общая выплата — 1000₽

Ставка: Фора «Майнца» (-1.5) с коэффициентом 2.25.