24 октября в седьмом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Вердер». Начало встречи — в 16:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.
«Майнц»
Турнирное положение: «Майнц» в чемпионате Германии занимает 5-е место, набрав 10 очков в шести матчах.
Последние матчи: в матче шестого тура Бундеслиги «Майнц» с минимальным счётом выиграл у «Шальке» (1:0).
Не сыграют: «Майнц» не сможет рассчитывать на травмированных Доминика Кора и Силаса.
Календарь и таблица
Бундеслиги
Состояние команды: в последних матчах «Майнц» одержал три победы и потерпел два поражения, забив 12 голов и пропустив 10 мячей.
«Вердер»
Турнирное положение: «Вердер» в чемпионате Германии занимает 8-е место, набрав 9 очков.
Последние матчи: в шестом туре Бундеслиги «бременские музыканты» сыграли вничью с командой «Падерборн» (2:2).
Не сыграют: у бременской команды большие проблемы с составом, за «музыкантов» из-за травм не сыграют Кеке Торр, Митчел Вайзер и Феликс Агу.
Состояние команды: в последних матчах «Вердер» одержал одну победу, сыграл в трех встречах вничью и в одном поединке потерпел поражение.
Статистика для ставок
- «Вердер» занимает 8-е место в чемпионате Германии
- «Майнц» занимает 5-е место в чемпионате Германии
- «Вердер» не может выиграть в третьем матче подряд: 2 ничьих и 1 поражение
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Майнца» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья оценивается в 4.15. На победу «Вердера» — 4.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.35.
Прогноз: В седьмом туре «Майнц» и «Севилья» забили от одного до двух мячей. Возможно, клубы сыграют осторожно в очной битве Бундеслиги. Команды наверняка сыграют по низам.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.35.
Прогноз: «Майнц» крайне редко проигрывает, команда раньше не проигрывала на протяжении 11 матчей, способна сохранить ворота на замке и в матче против «Вердера».
Ставка: Фора «Майнца» (-1.5) с коэффициентом 2.25.