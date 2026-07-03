4 июля в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Алтай» Семей и «Тобол». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

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«Алтай» Семей

Турнирное положение: «Алтай» Семей ныне твердо стоит на вылет. Команда на данный момент находится на последнем месте турнирной таблицы.

При этом «Алтай» Семей набрал всего 10 очков в 15 матчах. Команда забила всего 10 мячей в 16 поединках, победив лишь однажды.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алтай» Семей был бит «Тоболом» (1:3).

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А вот поединок с «Жетысу» завершился боевым паритетом (3:3). Притом, что немного ранее команда вчистую уступила «Актобе» (0:2).

В пяти своих последних матчах «Алтай» Семей потерпел 3 поражения. В этих поединках команда отличилась пятью забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота. Более того, в двух последних матчах она пропускала по 3 мяча.

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Состояние команды: «Алтай» Семей проигрывает каждый второй свой поединок. А вот пропустила команда 18 мячей в 15 поединках, пусть в последних матчах оборона стала ошибаться чаще.

Притом, что «Алтай» Семей не может победить уже полтора месяца. А вот отставание от спасительной 14-й позиции минимальное. Так что в битве за выживание еще ничего потеряно, и нужно срочно брать очки.

«Тобол»

Турнирное положение: Эта команда пытается оторваться от группы аутсайдеров. «Тобол» ныне пребывает на 13-м месте турнирной таблицы чемпионата.

При этом «Тобол» на 5 очков опережает опасную зону. А вот в свои ворота команда пропустила 23 мяча в 15 матчах. Да и поражений в пассиве значится уже восемь.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Тобол» уверенно одолел «Алтай» Семей (3:1).

До того команда была бита «Окжетпесом» (1:2). При этом чуть ранее она легко переиграла «Кызылжар» (2:0).

Нынче «Тобол» не отличается стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми, и только приходит в себя после крайне неудачного старта.

Состояние команды: Костанайцы потенциально способны улучшить свои результаты. Вот только команда испытывает некоторые сложности в плане реализации. Забито всего 16 мячей в 15 матчах чемпионата Казахстана.

Поединки вне родных стен для «Тобола» что-то сродни кошмару. В восьми выездных матчах команда разжилась всего одним зачетным баллом.

И уж точно костанайцы обязаны быть как минимум в середняках лиги. Команда неделю назад легко переиграла «Алтай», и явно постарается повторить этот номер.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Тобол» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценивается в 3.47, тогда как победа оппонента — в 3.15.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.98 и 1.79.

Прогноз: «Тобол» всеми силами пытается оторваться от опасной зоны, к тому же семейчане ныне переживают сложный период.

2.18 Победа «Тобола» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Алтай» Семей — «Тобол» позволит вывести на карту выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: Победа «Тобола» за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более трех раз.

3.42 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.42 на матч «Алтай» Семей — «Тобол» принесёт чистый выигрыш 2420₽, общая выплата — 3420₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.42.

Пять причин, почему ставка зайдет