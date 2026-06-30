прогноз на товарищеский матч, ставка за 3.45

1 июля в товарищеском матче по футболу сыграют КАМАЗ и «Нефтехимик». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.45.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы минувший сезон провели выше собственных возможностей. Команда финишировала на 5-м месте в первой лиге.

При этом КАМАЗ на 7 очков отстал от зоны стыков. А вот пропускала команда в среднем аккурат гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела достаточно успешно. Челнинцы подписали мировую с «Рубином» (1:1).

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До того команда сыграла вничью с «Нефтехимиком» (0:0). А вот поединок с «Соколом» завершился минимальным поражением.

В пяти своих последних матчах КАМАЗ добыл одну викторию. Забили челнинцы три мяча при четырех пропущенных в свои ворота. Правда, не побеждает команда уже в четырех матчах кряду.

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Состояние команды: в новом сезоне челнинцам придется куда сложнее. Подбор игроков у команды скромный, да и лидеры разбежались кто куда.

Вот только челнинцы традиционно сложно противостоят «Нефтехимику». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы прошедший сезон провели скромненько. Команда заняла лишь 11-е место в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона.

Причем «Нефтехимик» забил 40 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда 41 раз в 34 поединках первенства. Да и победить ей удалось всего десять раз.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Нижнекамцы не дали себя обыграть «Крыльям Советов» (1:1).

Несколько ранее команда переиграла «Оренбург» (1:0). А вот поединок с КАМАЗом принес сухой паритет.

Причем «Нефтехимик» в нынешнее межсезонье еще не потерпел ни одного поражения. Быть может, на пользу клубу идет полная перезагрузка?!

Состояние команды: Нижнекамцы летом серьёзно меняются в кадровом плане. Задачей команды будет подготовка кадров для «Рубина».

Команда в трех летних спаррингах пропустила всего один раз. Вот только в плане реализации добиться очевидного прогресса никак не получается...

Нижнекамцы уже больше двух лет не могут обыграть КАМАЗ. В нынешней диспозиции у команды есть все шансы прервать столь неудачную серию.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу КАМАЗа дают 2.25, а на «Нефтехимик» — 3.45; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.53, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.49.

Прогноз: Нижнекамцы постепенно набирают обороты, тогда как КАМАЗ только привыкает играть без ушедших лидеров.

3.45 Победа «Нефтехимика» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.45 на матч КАМАЗ — «Нефтехимик» принесёт прибыль 2450₽, общая выплата — 3450₽

Ставка: Победа «Нефтехимика» за 3.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники разойдутся миром.

2.12 Ничья во 2-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч КАМАЗ — «Нефтехимик» позволит вывести на карту выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.12.

Пять причин, почему ставка зайдет