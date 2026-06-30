1 июля в товарищеском матче по футболу сыграют КАМАЗ и «Нефтехимик». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.45.
КАМАЗ
Турнирное положение: Челнинцы минувший сезон провели выше собственных возможностей. Команда финишировала на 5-м месте в первой лиге.
При этом КАМАЗ на 7 очков отстал от зоны стыков. А вот пропускала команда в среднем аккурат гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела достаточно успешно. Челнинцы подписали мировую с «Рубином» (1:1).
До того команда сыграла вничью с «Нефтехимиком» (0:0). А вот поединок с «Соколом» завершился минимальным поражением.
В пяти своих последних матчах КАМАЗ добыл одну викторию. Забили челнинцы три мяча при четырех пропущенных в свои ворота. Правда, не побеждает команда уже в четырех матчах кряду.
Состояние команды: в новом сезоне челнинцам придется куда сложнее. Подбор игроков у команды скромный, да и лидеры разбежались кто куда.
Вот только челнинцы традиционно сложно противостоят «Нефтехимику». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы прошедший сезон провели скромненько. Команда заняла лишь 11-е место в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона.
Причем «Нефтехимик» забил 40 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда 41 раз в 34 поединках первенства. Да и победить ей удалось всего десять раз.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Нижнекамцы не дали себя обыграть «Крыльям Советов» (1:1).
Несколько ранее команда переиграла «Оренбург» (1:0). А вот поединок с КАМАЗом принес сухой паритет.
Причем «Нефтехимик» в нынешнее межсезонье еще не потерпел ни одного поражения. Быть может, на пользу клубу идет полная перезагрузка?!
Состояние команды: Нижнекамцы летом серьёзно меняются в кадровом плане. Задачей команды будет подготовка кадров для «Рубина».
Команда в трех летних спаррингах пропустила всего один раз. Вот только в плане реализации добиться очевидного прогресса никак не получается...
Нижнекамцы уже больше двух лет не могут обыграть КАМАЗ. В нынешней диспозиции у команды есть все шансы прервать столь неудачную серию.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу КАМАЗа дают 2.25, а на «Нефтехимик» — 3.45; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.53, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.49.
Прогноз: Нижнекамцы постепенно набирают обороты, тогда как КАМАЗ только привыкает играть без ушедших лидеров.
Ставка: Победа «Нефтехимика» за 3.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.12.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Нижнекамцы в трех летних спаррингах не проиграли ни разу
- Челнинцы растеряли своих ведущих исполнителей
- Два последних очных поединка этих соперников завершились сухим паритетом
- КАМАЗ не побеждал в 4 своих последних матчах
- Нижнекамцы пропустили всего один мяч в трех контрольных поединках