3 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Оксфорд Юнайтед». Начало игры — в 22:45 мск.
«Шеффилд Юнайтед»
Турнирное положение: «Клинки» проводят откровенно слабый сезон. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Шеффилд Юнайтед» на 7 очков оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Клинки» не уступили «Миллуоллу» (1:1).
До того команда сумела переиграть «Ипсвич» (3:1). А вот поединок с «Саутгемптоном» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Шеффилд Юнайтед» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Клинки» нынче немного прибавили в плане результатов. Команда не проиграла в 2 своих последних матчах.
Причем «Шеффилд Юнайтед» традиционно удачно противостоит «юс». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены отдалиться от опасной зоны. «Клинки» уж точно будут максимально активны в атаке.
«Оксфорд Юнайтед»
Турнирное положение: «Юс» пока стоят на вылет. Команда пребывает на 23 месте турнирной таблицы.
Причем «Оксфорд Юнайтед» на 5 очков отстает от спасительной 21 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Юс» уступили «Бирмингему» (0:2).
До того команда переиграла «Лестер» (2:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с КПР (0:0).
При этом «Оксфорд Юнайтед» в 5 своих последних поединках победил один раз. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Юс» крайне натужно даются победы. Команда никак не выберется из зоны вылета.
При этом «Оксфорд Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и с реализацией дела обстоят не лучшим образом.
Команда всеми силами пытается избежать вылета в Первую лигу. В нынешней же диспозиции «юс» намерены зацепиться за очки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда попытается отыскать свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Клинки» забивают в среднем чаще гола за матч
- «Оксфорд Юнайтед» в среднем забивает реже гола за матч
- «Шеффилд Юнайтед» не уступил в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 1.96.
Прогноз: «Клинки» мотивированы оторваться от зоны вылета, и наверняка сразу будут активно атаковать.
Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, к тому же «Оксфорд Юнайтед» забивает с огромной натугой.
Ставка: Победа «Шеффилд Юнайтед» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.83