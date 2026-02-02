прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.05

3 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Оксфорд Юнайтед». Начало игры — в 22:45 мск.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: «Клинки» проводят откровенно слабый сезон. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Шеффилд Юнайтед» на 7 очков оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Клинки» не уступили «Миллуоллу» (1:1).

До того команда сумела переиграть «Ипсвич» (3:1). А вот поединок с «Саутгемптоном» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Шеффилд Юнайтед» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Клинки» нынче немного прибавили в плане результатов. Команда не проиграла в 2 своих последних матчах.

Причем «Шеффилд Юнайтед» традиционно удачно противостоит «юс». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены отдалиться от опасной зоны. «Клинки» уж точно будут максимально активны в атаке.

«Оксфорд Юнайтед»

Турнирное положение: «Юс» пока стоят на вылет. Команда пребывает на 23 месте турнирной таблицы.

Причем «Оксфорд Юнайтед» на 5 очков отстает от спасительной 21 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Юс» уступили «Бирмингему» (0:2).

До того команда переиграла «Лестер» (2:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с КПР (0:0).

При этом «Оксфорд Юнайтед» в 5 своих последних поединках победил один раз. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Юс» крайне натужно даются победы. Команда никак не выберется из зоны вылета.

При этом «Оксфорд Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и с реализацией дела обстоят не лучшим образом.

Команда всеми силами пытается избежать вылета в Первую лигу. В нынешней же диспозиции «юс» намерены зацепиться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда попытается отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Клинки» забивают в среднем чаще гола за матч

«Оксфорд Юнайтед» в среднем забивает реже гола за матч

«Шеффилд Юнайтед» не уступил в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 1.96.

Прогноз: «Клинки» мотивированы оторваться от зоны вылета, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, к тому же «Оксфорд Юнайтед» забивает с огромной натугой.

2.05 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Оксфорд Юнайтед» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Шеффилд Юнайтед» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.83 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.83 на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Оксфорд Юнайтед» позволит вывести на карту выигрыш 1830₽, общая выплата — 2830₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.83