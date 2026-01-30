31 января в 24-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Борнмут». Начало встречи — 18:00 мск.
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: пока «Вулверхэмптон» является главным аутсайдером Премьер-лиги и набрал всего 8 очков.
Последние матчи: противостояние с «Манчестер Сити» для подопечных Роба Эдвардса не задалось и последовало абсолютно заслуженное поражение со счетом 0:2 при полном преимуществе соперника. Хотя свой гол «Вулверхэмптон» забить имел возможность.
Ранее была домашняя ничья с «Ньюкаслом » (0:0) и разгром в Кубке Англии «Шрусбери» (6:1).
Не сыграют: травмированы — Тоти Гомес (з), Беллегард (п).
Состояние команды: с каждым туром шансы «Вулверхэмптона» спастись от вылета из АПЛ тают, их осталось очень мало, поэтому команде надо искать свое счастье в атаке, что она и делает под руководством Робертса, который перетасовал состав и ввел туда новых футболистов.
«Борнмут»
Турнирное положение: сейчас «Бормнут» идет на 13-й строчке в таблице АПЛ
с 30 очками.
Последние матчи: домашняя встреча с «Ливерпулем» точно удалась команде Андони Ираолы и завершилась победой со счетом 3:2. Хотя справедливости ради «вишенкам» немного повезло, они играли не лучше и вырвали победу уже на исходе матча.
До этого была гостевая ничья с «Брайтоном» (1:1) и поражение в Кубке Англии по пенальти от «Ньюкасла».
Не сыграют: травмированы — Адамс (п), Доак (п), Клюйверт (п), Тавернье (п).
Состояние команды: после ухода Семеньо «Борнмут» стал однозначно слабее, но Ираола очень искусный тренер и здорово справляется с постоянными продажами своих лидеров, постоянно экспериментируя с позициями игроков. Отлично работает и селекционный отдел клуба, который постоянно отыскивает новых талантов.
Статистика для ставок
- В первом круге «Борнмут» выиграл дома со счетом 1:0
- В прошлом сезоне «Вулвз» выиграли в гостях (1:0), но уступили на своем поле (2:4)
- Также была игра в Кубке Англии, которая завершилась победой «Борнмута» в серии пенальти
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Вулверхэмптона» дают 3,20, а на «Борнмут» — 2,27, ничью букмекеры оценивают в 3,60.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,14, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,73.
Прогноз: «Борнмут» сам играет и дает это делать другим, а «Вулверхэмптон» при Эдвардсе тоже стал играть в очень атакующий футбол, поэтому ждем голов с обеих сторон.
Основная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,0.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, так как хозяевам отступать некуда.
Дополнительная ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой 0 за 2,40.