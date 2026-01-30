прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.22

31 января в 20-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Унион». Начало игры — в 17:30 мск.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 39 очков за 19 встреч при разнице мячей 40:22.

Последние матчи: в предыдущем матче «Хоффенхайм» одержал победу над «Вердером» со счетом 2:0.

До того команда обыграла «Айнтрахт» (3:1) и «Байер» (1:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Команда в последних матчах выглядит мощно, ворвавшись в зону Лигу чемпионов и отставая от идущей на второй строчке «Боруссии» Д на три очка.

«Деревенские» пока еще ни разу не потеряли очки в 2026-м году.

«Унион»

Турнирное положение: «Унион» занимает 9-е место в Бундеслиге, набрав 24 очков за 19 встреч при разнице голов 24:30.

Последние матчи: в последнем матче «Унион» проиграл на своем поле дортмундской «Боруссии» (0:3).

До того команда сыграла вничью с «Штутгартом» (1:1) и «Аугсбургом» (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Унион» после весьма достойной первой половины сезона выглядел как коллектив, способный бороться за место в еврокубках.

В 2026-м году команда из Берлина пока ни разу не смогла одержать победу.

Статистика для ставок

«Хоффенхайм» не проигрывал в шести последних встречах

«Унион» не побеждал в четырех последних встречах

В последнем очном матче победителем вышел «Хоффенхайм» — 4:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.80, а победа «Униона» — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.79 и 1.95.

Прогноз: команды между собой умеют выдавать результативные матчи, и предстоящий матч не станет исключением.

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.79.

Прогноз: более рискованный прогноз, при котором «деревенские» одержат убедительную победу.

Ставка: Победа «Хоффенхайма» с форой -1,5 за 2.93.