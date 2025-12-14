Кто одержит верх в битве на дне?

прогноз на матч Серии А, ставка за 2.05

14 декабря в 15-м туре Серии А сыграют «Фиорентина» и «Верона». Начало встречи — в 17:00 мск.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» после 14-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала шесть очков и находится на дне таблицы.

Команда с последней, 20-й строчки на три балла отстает от своего нынешнего соперника, а также на восемь баллов — от безопасной от вылета 17-й позиции.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках шестого тура основного этапа Лиги Европы «Фиалки» на своем поле одержали победу над киевским «Динамо» (2:1).

Перед этим в 14-м туре национального первенства коллектив остался без очков, когда на этот раз в чужих стенах с результатом 1:3 потерпел поражение от «Сассуоло».

Не сыграют: травмированы — Фаджоли, Фаццини и Госенс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фиорентина» проиграла трижды, а в 10-ти последних матчах победила лишь раз.

Такие выступления вроде бы сулят хозяевам плохие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Роландо Мандрагора — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с четырьмя голами.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» после 14-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал девять очков в таблице и борется за выживание в элите.

Команда занимает 19-ю строчку в зоне вылета (18-20-е места) с отрывом в три балла от нынешнего соперника, а также с отставанием в пять пунктов от безопасной 17-й позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального чемпионата «Мастифы» на своем поле одержали победу над «Аталантой» (3:1).

Перед этим в предыдущем туре итальянской Серии А коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Дженоа» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированы — Брадарич и Суслов, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Верона» проиграла четырежды, а в 18-ти последних поединках выиграла лишь раз в основное время.

Это говорит о плохих шансах гостей даже на мировой исход, особенно на чужом поле, пусть соперник и соответствует тому же классу, что и они.

Джиоване — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Фиорентина» проиграла

в трех последних матчах «Вероны» забивали забивали обе команды

в трех последних матчах «Вероны» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.88. Ничья — в 3.40, выигрыш «Вероны» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.65.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в пяти из семи последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Вероны».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20