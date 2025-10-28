прогноз на матч Кубка Германии, ставка за 2.49

28 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 22:45 мск.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Пираты» пока не блещут результатами. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

При этом «Санкт-Паули» в 8 матчах набрал лишь 7 зачетных баллов. В них команда отличилась 8 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» уступили «Айнтрахту» (0:2).

До того команда была бита «Хоффенхаймом» (0:3). Да и поединок с «Вердером» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 5 раз. В этих поединках «Санкт-Паули» забил 1 мяч, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пираты» нынче выглядят крайне слабо. Команда уступила в 5 своих последних поединках.

Причем «Санкт-Паули» традиционно сложно противостоит «Хоффенхайму». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать свой трехматчевый безголевой сериал.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» нынешний чемпионат начали относительно продуктивно. Команда ныне пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Хоффенхайм» всего на один пункт отстает от топ-5. Команда в восьми стартовых поединках отличилась 15 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Деревенские» сумели одолеть «Хайденхайм» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Санкт-Паули» (3:0). А вот чуть ранее она была бита «Кёльном» (0:1).

При этом «Хоффенхайм» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Деревенские» нынче пребывают на подъёме. Команда победила в двух своих последних матчах.

При этом «Хоффенхайм» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда неплохо выглядит в плане реализации. Да и Фисник Асллани настрелял уже 5 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Деревенские» вполне способны найти бреши в ненадежной обороне соперника.

Статистика для ставок

«Хоффенхайм» победил в 2 своих последних матчах

«Санкт-Паули» не забивает уже 3 матча кряду

«Пираты» уступили в 5 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 2.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.82 и 1.99.

Прогноз: «Хоффенхайм» выглядит предпочтительнее оппонента, и наверняка активно понесётся в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, да и «пираты» находятся в кризисе.

Ставка: Победа «Хоффенхайма» за 2.49.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.13