11 октября во 2-м туре четвертого этапа квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Ирак и Индонезия. Начало игры — в 22:30 мск.

Роман Петренко

Ирак

Турнирное положение: Иракцы намерены побороться за попадание на Мундиаль.  Команда на предыдущем этапе квалификации финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

При этом Ирак в 10 матчах набрал 15 зачетных баллов.  В них команда отличилась лишь 9 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  Иракцы сумели одолеть Таиланд (1:0).

До того команда нанесла поражение Гонконгу (2:1).  Да и поединок с Иорданией завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы.  В этих поединках Ирак забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Иракцы нынче выглядят довольно выгодно.  Команда победила в 3 своих последних поединках.

Причем Ирак традиционно успешно противостоит индонезийцам.  В пяти последних очных поединках команда выиграла 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно.  Команда еще ни разу в истории не проигрывала Индонезии.

Индонезия

Турнирное положение: Индонезийцы не столь успешно провели третий этап квалификации.  Команда там финишировала на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем Индонезия набрала 12 зачетных пунктов в 10 матчах.  Команда отличилась 9 мячами в ворота соперников.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Индонезийцы уступили аравийцам (2:3).

До того команда не сумела переиграть Ливан (0:0).  А вот чуть ранее она по всем статьям расправилась с Тайванем (6:0).

При этом Индонезия в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Индонезийцы твердо намерены добыть путевку на Мундиаль.  А вот не побеждает команда 2 матча кряду.

При этом Индонезия нынче не блещет стабильностью результатов.  А вот в среднем команда пропускает 2 гола за матч.

Команда способна прибавить в плане реализации.  Вот только поединки с крепкими оппонентами даются команде натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  Индонезийцы постараются зацепиться за очки.

Статистика для ставок

  • Индонезия не побеждала в 2 своих последних матчах
  • Ирак победил в 3 своих последних поединках
  • Иракцы еще ни разу в истории не проигрывали индонезийцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Ирак — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70.  Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.75.

Прогноз: Иракцы явно прибавят в плане реализации, и уж точно сразу активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе достаточно качественных атакующих исполнителей, да и оборона соперника частенько допускает результативные ошибки.

Ставка: Победа Ирака в 1 тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.00