11 октября во 2-м туре четвертого этапа квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Ирак и Индонезия. Начало игры — в 22:30 мск.
Ирак
Турнирное положение: Иракцы намерены побороться за попадание на Мундиаль. Команда на предыдущем этапе квалификации финишировала на 3 месте турнирной таблицы.
При этом Ирак в 10 матчах набрал 15 зачетных баллов. В них команда отличилась лишь 9 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Иракцы сумели одолеть Таиланд (1:0).
До того команда нанесла поражение Гонконгу (2:1). Да и поединок с Иорданией завершился успехом (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Ирак забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Иракцы нынче выглядят довольно выгодно. Команда победила в 3 своих последних поединках.
Причем Ирак традиционно успешно противостоит индонезийцам. В пяти последних очных поединках команда выиграла 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда еще ни разу в истории не проигрывала Индонезии.
Индонезия
Турнирное положение: Индонезийцы не столь успешно провели третий этап квалификации. Команда там финишировала на 4 строчке турнирной таблицы.
Причем Индонезия набрала 12 зачетных пунктов в 10 матчах. Команда отличилась 9 мячами в ворота соперников.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Индонезийцы уступили аравийцам (2:3).
До того команда не сумела переиграть Ливан (0:0). А вот чуть ранее она по всем статьям расправилась с Тайванем (6:0).
При этом Индонезия в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Индонезийцы твердо намерены добыть путевку на Мундиаль. А вот не побеждает команда 2 матча кряду.
При этом Индонезия нынче не блещет стабильностью результатов. А вот в среднем команда пропускает 2 гола за матч.
Команда способна прибавить в плане реализации. Вот только поединки с крепкими оппонентами даются команде натужно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Индонезийцы постараются зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- Индонезия не побеждала в 2 своих последних матчах
- Ирак победил в 3 своих последних поединках
- Иракцы еще ни разу в истории не проигрывали индонезийцам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Ирак — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 4.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.75.
Прогноз: Иракцы явно прибавят в плане реализации, и уж точно сразу активно понесутся в атаку.
Номинальные хозяева имеют в своем составе достаточно качественных атакующих исполнителей, да и оборона соперника частенько допускает результативные ошибки.
Ставка: Победа Ирака в 1 тайме за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.00