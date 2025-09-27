прогноз на матч Серии А, ставка за 2.60

«Ювентус» встретится с «Аталантой» в рамках 5-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 27 сентября и начнется в 19:00 по мск.

«Ювентус»

Турнирное положение: Туринская команда занимает 2-е место в таблице Серии А с 10-ю очками в активе после 4-х туров. «Ювентус» отстает от «Наполи» лишь на 2 балла.

«Старая синьора» пока что очень уверенно выступает на своем поле, занимая по этому показателю 1-е место в лиге. «Ювентус» набрал максимальные 6 очков из 6-и возможных дома.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда сыграла вничью с «Вероной» (1:1), пропустив гол на 44-й минуте. До этого «Ювентус» также поделил очки с «Боруссией» Д (4:4) в общем этапе Лиги чемпионов.

За 5 матчей в нынешнем сезоне туринцы ни разу не проиграли, трижды победили и дважды сыграли вничью. За этот отрезок «Ювентус» забил 12 голов при 8-и пропущенных.

Не сыграет: Милик из-за травмы.

Состояние команды: «Ювентус» довольно удачно начал нынешний сезон, борясь за лидерство в чемпионате. «Старая синьора» способна стабильно набирать очки на протяжении всего сезона.

Молодой нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз удачно стартовал в нынешнем сезоне. За 4 матча в Серии А форвард забил гол и сделал 3 голевые передачи.

«Аталанта»

Турнирное положение: После 4-х туров в Серии А команда занимает 5-е место в таблице с 8-ю очками в активе. «Аталанта» отстает от лидерства в чемпионате на 4 балла.

Половину очков в нынешнем сезоне команда набрала на чужом поле. «Аталанта» набрала 4 балла из 6-и возможных в гостях, занимая 5-е место по этому показателю в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда разгромила в гостях «Торино» со счетом 3:0, а до этого «Аталанта» крупно проиграла ПСЖ в общем этапе Лиги чемпионов (0:4).

В нынешнем сезоне Серии А команда ни разу не проиграла, а также по 2 раза выиграла и сыграла вничью. За этот отрезок «Аталанта» забила 9 голов при 3-х пропущенных.

Не сыграют: Баккер, Колашинац, Скалвини и Залевский (у всех — травмы).

Состояние команды: В прошлом сезоне Серии А «Аталанта» заняла 3-е место, пробившись в ЛЧ. Сейчас команда настроена как минимум повторить этот результат.

Этим летом «Аталанта» подписала нападающего Николу Крстович, который с ходу стал лидером. Этот форвард забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи в 4-х встречах.

Статистика для ставок

«Ювентус» не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне

«Аталанта» также не проиграла ни одного в нынешнем сезоне Серии А

В последних 5-и очных матчах «Ювентус» проиграл «Аталанте» только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ювентуса» — 1.87, победа «Аталанты» — 4.30, ничья — за 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.83 соответственно.

Прогноз: «Ювентус» сейчас в полном порядке. Команда отлично выступает на своем поле.

2.60 Победа «Ювентуса» с форой (-1). Ставка на матч #1

Ставка: Победа «Ювентуса» с форой (-1) за 2.60.

Прогноз: «Ювентус» способен забить больше 1-го гола за матч.

1.95 Индивидуальный тотал «Ювентуса» 1.5 больше. Ставка на матч #2

Ставка: Индивидуальный тотал «Ювентуса» 1.5 больше за 1.95.