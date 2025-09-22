Три очка для команды Неймара?

прогноз на матч чемпионата Бразилии, ставка за 2.28

22 сентября в 24-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сантос» и «Сан-Паулу». Начало игры — в 02:30 мск.

«Сантос»

Турнирное положение: «Рыбы» сражаются за выживание в элите. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Сантос» на один пункт опережает зону вылета. Да и забивает команда в среднем фактически гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Рыбы» не уступили «Атлетико Минейро» (1:1).

До того команда не сумела одолеть «Флуминенсе» (0:0). А вот поединок с «Байей» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Сантос» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Рыбы» пропускают в среднем чаще гола за матч. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Сантос» традиционно сложно противостоит «Сан-Паулу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Рыбы» намерены оторваться от зоны вылета.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: «Трёхцветные» бьются за попадание в топ-4. Команда ныне пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сан-Паулу» на 4 зачетных балла отстает от топ-4. Команда отличилась 27 мячами при 23 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Трёхцветные» уступили «ЛДУ Кито» (0:2).

До того команда сумела одолеть «Ботафого» (1:0). А вот чуть ранее она была бита крепким «Крузейро» (0:1).

При этом «Сан-Паулу» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Трёхцветные» имеют сложности в плане реализации. Да и стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.

При этом «Сан-Паулу» уступил в 2 своих последних выездных поединках. А вот в среднем команда пропускает гол за матч.

Команда до апрельской победы над «Сантосом» уступила ему дважды кряду. Да и в нынешней диспозиции она обязана брать три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к группе лидеров.

Статистика для ставок

«Сан-Паулу» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Сантос» не побеждает 4 матча кряду

«Рыбы» до последнего поединка не забивали 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сантос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.

Прогноз: «Сан-Паулу» не преуспевает в плане реализации, да и «рыбы» мотивированы оторваться от зоны вылета.

Номинальные хозяева отчаянно бьются за выживание, да и Неймар способен выдать отдельный яркий поединок.

Ставка: Победа «Сантоса» за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.10