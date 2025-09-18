прогноз на матч чемпионата Таджикистана, ставка за 2.37

18 сентября в 16-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Худжанд» и «Эсхата». Начало игры — в 16:00 мск.

«Худжанд»

Турнирное положение: «Худжанд» сражается за попадание в топ-5. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Худжанд» на один пункт отстает от пятой позиции. Да и пропустила команда 20 мячей в 15 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Худжанд» не смог переиграть «Истаравшан» (1:1).

До того команда досадным образом уступила «Равшану» (1:2). Да и поединок с «Вахшем» не принес зачетных баллов (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Худжанд» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Худжанд» относительно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Причем «Худжанд» исторически успешно противостоит «Эсхате». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована вернуться на победный путь.

«Эсхата»

Турнирное положение: «Эсхата» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 8 месте.

Причем «Эсхата» на 2 очка отстает от пятой позиции. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эсхата» не смогла одолеть «Хулбук» (1:1).

До того команда не сумела обыграть «Истаравшан» (1:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Равшаном» (0:0).

При этом «Эсхата» в 5 своих последних поединках добыл 4 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Эсхата» имеет не столь надежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

При этом «Эсхата» не побеждала в 6 своих последних матчах. Вот только четыре последних поединка принесли лишь ничьи.

Команда всеми силами пытается оторваться от группы аутсайдеров. А вот состав, даже по местным меркам, выглядит не столь грозно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Эсхата» не побеждала в 6 своих последних поединках

«Худжанд» не может победить 3 матча кряду

Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Худжанд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.23 и 1.70.

Прогноз: «Худжанд» выглядит предпочтительнее соперника, и явно сразу активно понесётся в атаку.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же «Эсхата» давненько не знает вкуса побед.

2.37 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Худжанда» в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.23 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 2.5 за 2.23