    Сможет ли «Кайрат» одолеть «Актобе»?

    Кайрат — Актобе: ставка на матч чемпионата Казахстана за 2.25

    Прогноз и ставки на «Кайрат» — «Актобе»
    Дастан Сатпаев
    14 сентября в 23-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайрат» и «Актобе». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайрат» — «Актобе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 14 Сентября 2025 года

    Кайрат

  • Лига чемпионов. Этап лиги
    •  Кайрат 15:00 Актобе

    Актобе

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Кайрат»

    Турнирное положение: «Кайрат» сражается за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кайрат» имеет поровну очков с лидером. Да и пропустила команда 17 мячей в 21 поединке казахского чемпионата.

    Кайрат — Актобе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кайрат» одолел «Окжетпес» (1:0).

    До того команда в серии пенальти прошла «Селтик». А вот первый поединок с «кельтами» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Кайрат» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кайрат» вполне преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает 2 гола за матч.

    Причем «Кайрат» традиционно неудачно противостоит «Актобе». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована не отставать от «Астаны».

    «Актобе»

    Турнирное положение: «Актобе» нынешний чемпионат проводит не столь ярко. Команда на данный момент находится на 4 месте.

    Причем «Актобе» на 5 очков отстает от медальной зоны. Да и забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Актобе» переиграл «Жетысу» (3:2).

    До того команда нанесла поражение «Окжетпесу» (2:1). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Елимаю» (1:2).

    При этом «Актобе» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Актобе» имеет относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч.

    При этом «Актобе» победил в двух своих последних матчах. А вот до того команда уступила трижды кряду.

    Команда всеми силами сражается за попадание на пьедестал. При этом в двух последних очных поединках с «Кайратом» она уступила.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Актобе» победил в 2 своих последних поединках

    • «Кайрат» не проигрывает 3 матча кряду

    • Обе команды пропускают в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 2.75, а победа оппонента — в скромные 3.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.70.

    Прогноз: «Кайрат» нынче выглядит предпочтительнее соперника, к тому же мотивирован запрыгнуть в лидеры.

    Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных исполнителей, и наверняка активно понесутся в атаку.

    Ставка: Победа «Кайрата» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

    Кайрат — Актобе: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 14.09.202515:00. Сможет ли «Кайрат» одолеть «Актобе»?
