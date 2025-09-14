Кайрат — Актобе: ставка на матч чемпионата Казахстана за 2.25

Кайрат
Актобе
«Кайрат»
Турнирное положение: «Кайрат» сражается за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Кайрат» имеет поровну очков с лидером. Да и пропустила команда 17 мячей в 21 поединке казахского чемпионата.
Кайрат — Актобе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кайрат» одолел «Окжетпес» (1:0).
До того команда в серии пенальти прошла «Селтик». А вот первый поединок с «кельтами» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Кайрат» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кайрат» вполне преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Причем «Кайрат» традиционно неудачно противостоит «Актобе». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована не отставать от «Астаны».
«Актобе»
Турнирное положение: «Актобе» нынешний чемпионат проводит не столь ярко. Команда на данный момент находится на 4 месте.
Причем «Актобе» на 5 очков отстает от медальной зоны. Да и забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Актобе» переиграл «Жетысу» (3:2).
До того команда нанесла поражение «Окжетпесу» (2:1). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Елимаю» (1:2).
При этом «Актобе» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Актобе» имеет относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч.
При этом «Актобе» победил в двух своих последних матчах. А вот до того команда уступила трижды кряду.
Команда всеми силами сражается за попадание на пьедестал. При этом в двух последних очных поединках с «Кайратом» она уступила.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Актобе» победил в 2 своих последних поединках
- «Кайрат» не проигрывает 3 матча кряду
- Обе команды пропускают в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 2.75, а победа оппонента — в скромные 3.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.70.
Прогноз: «Кайрат» нынче выглядит предпочтительнее соперника, к тому же мотивирован запрыгнуть в лидеры.
Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных исполнителей, и наверняка активно понесутся в атаку.
Ставка: Победа «Кайрата» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00