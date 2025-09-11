ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Избежит ли «Коринтианс» сенсации в Кубке?

    Коринтианс — Атлетико Паранаэнсе. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Кубок Бразилии, 11 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Коринтианс» — «Атлетико Паранаэнсе»
    Мемфис Депай («Коринтианс»)
    «Коринтианс» примет дома «Атлетико Паранаэнсе» в ответном матче четвертьфинала Кубка Бразилии. Поединок состоится 11 сентября и начнется в 03:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Атлетико Паранаэнсе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: «Коринтианс» начал свои выступления в Кубке Бразилии на стадии 1/16 финала, поэтому уже прошел две стадии турнира.

    Команда по итогам 22-х поединков Серии А занимает 12-ю строчку в зоне выхода в Южноамериканский кубок (7-12-е места) и на девять очков отстает от зоны Кубка Либертадорес (топ-6).

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура бразильского первенства клуб из Сан-Паулу на своей арене разошелся мировой с «Палмейрасом» (1:1).

    Перед этим в поединке, который был первым в четвертьфинале Кубка страны, коллектив обыграл «Атлетико Паранаэнсе» (1:0), поэтому теперь на своем поле его устроит и ничья.

    Не сыграют: травмированы — Хосе Мартинес, Матеузиньо и Юри Алберто, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Коринтианс» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    Это говорит о неплохой форме хозяев и соответствующих шансах на итоговый успех, особенно если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля.

    Шесть голов команды в Кубке Бразилии забивали разные игроки.

    «Атлетико Паранаэнсе»

    Турнирное положение: «Атлетико Паранаэнсе», в отличие от соперника, начала свои выступления в Кубке Бразилии еще в 1/64 финала, поэтому прошла на две стадии турнира больше.

    Команда по итогам 25-ти поединков второго дивизиона страны занимает девятую строчку с отставанием в пять баллов от зоны повышения в классе (топ-4).

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 25-го тура Серии B клуб набрал три очка, когда на чужом поле переиграл «Ботафого» из Сан-Паулу (3:1).

    Перед этим в предыдущем туре второй дивизиона страны коллектив теперь уже в домашних стенах стенах также добился победы — теперь уже над «Новоризантину» с результатом 1:0.

    Не сыграют: травмированы — Артур Диаш, Исаак и Лео, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Атлетико Паранаэнсе» выиграл трижды при одном поражении.

    Это говорит о хорошей форме гостей, что сулит им неплохие шансы на итоговую победу в противостоянии, но добиться этого будет сложно, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Луиз Фернандо — лучший бомбардир команды и один из лучших — в Кубке Бразилии с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Коринтианса» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних выездных матчей «Атлетико Паранаэнсе» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Атлетико Паранаэнсе» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.05, победа «Атлетико Паранаэнсе» — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.52.

    Прогноз: очевидно,что хозяева превосходят соперника в классе. При этом они выиграли в двух из трех последних поединков.

    И хотя в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли, единственным поражением, причем на своем поле, пришлось как раз на матч против нынешнего соперника.

    Ставка: «Коринтианс» победит за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в четырех из пяти последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 2.20

    Коринтианс — Атлетико Паранаэнсе: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 11.09.202503:30. Избежит ли «Коринтианс» сенсации в Кубке?
