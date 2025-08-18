Спортинг Хихон — Кордова: прогноз на Ла Лигу 2 и ставка за 1.98

18 августа в 1-м туре второго дивизиона чемпионата Испании по футболу сыграют «Спортинг» Хихон и «Кордова». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» Хихон — «Кордова», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спортинг» Хихон

Турнирное положение: «Спортинг» Хихон в прошлом сезоне финишировала на 11-й позиции во втором дивизионе испанского первенства с отставанием в 13 очков от зоны плей-офф за выход в элиту.

Команда нынешним летом проводила только товарищеские встречи, поэтому грядущая игра станет для нее первой официальной в кампании 2025/2026 годов.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, клуб на своем поле со счетом 3:0 одержал разгромную победу над соотечественниками из «Ферроля».

Перед этим еще в одной товарищеской встрече коллектив также оказался на высоте, когда снова-таки в домашних стенах с результатом 4:0 разгромил другого другого испанского соперника — «Арентейро».

Не сыграют: травмирован — Берналь, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних поединках, которые были контрольными, «Спортинг» Хихон выиграл, а в пяти последних поединках ни разу не проиграл.

Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на три балла, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

«Кордова»

Турнирное положение: «Кордова» в прошлой кампании во втором дивизионе испанского чемпионата занял 14-ю позицию с отрывом в 10 баллов от зоны вылета (19-22-е места).

Команда, как и соперник, также нынешним летом проводила лишь товарищеские встречи, так что грядущая игра станет для нее первой официальной в новой кампании.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на выездном поле разошелся мировой с «Кадисом» (1:1).

Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив уже не смог даже сыграть вничью, когда снова в чужих стенах разошелся мировой с английским «Халл Сити» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были товарищескими, а один — официальным, «Кордова» три раза проиграла и ни разу не выиграла.

Это сулит гостям явно плохие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор выездного поля.

Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Спортинга» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Спортинга» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Кордова» проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» Хихон — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.10, победа «Кордовы» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.82.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их семи последних домашних поединках.

Между тем, в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.

Ставка: «Спортинг» Хихон победит за 2.40