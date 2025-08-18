18:00Динамо — ЦСКАОнлайн
    Спортинг Хихон — Кордова: прогноз на Ла Лигу 2 и ставка за 1.98

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Спортинг Хихон Прогнозы на Кордову Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз и ставки на «Спортинг» Хихон — «Кордова»
    «Спортинг» Хихон
    18 августа в 1-м туре второго дивизиона чемпионата Испании по футболу сыграют «Спортинг» Хихон и «Кордова». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» Хихон — «Кордова», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Испания. Сегунда 18 Августа 2025 года

    Спортинг Хихон

  • Хихон
    •  Спортинг Хихон 20:00 Кордова

    Кордова

  • Испания. Сегунда
    •

    «Спортинг» Хихон

    Турнирное положение: «Спортинг» Хихон в прошлом сезоне финишировала на 11-й позиции во втором дивизионе испанского первенства с отставанием в 13 очков от зоны плей-офф за выход в элиту.

    Команда нынешним летом проводила только товарищеские встречи, поэтому грядущая игра станет для нее первой официальной в кампании 2025/2026 годов.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, клуб на своем поле со счетом 3:0 одержал разгромную победу над соотечественниками из «Ферроля».

    Перед этим еще в одной товарищеской встрече коллектив также оказался на высоте, когда снова-таки в домашних стенах с результатом 4:0 разгромил другого другого испанского соперника — «Арентейро».

    Не сыграют: травмирован — Берналь, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые были контрольными, «Спортинг» Хихон выиграл, а в пяти последних поединках ни разу не проиграл.

    Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на три балла, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

    «Кордова»

    Турнирное положение: «Кордова» в прошлой кампании во втором дивизионе испанского чемпионата занял 14-ю позицию с отрывом в 10 баллов от зоны вылета (19-22-е места).

    Команда, как и соперник, также нынешним летом проводила лишь товарищеские встречи, так что грядущая игра станет для нее первой официальной в новой кампании.

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на выездном поле разошелся мировой с «Кадисом» (1:1).

    Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив уже не смог даже сыграть вничью, когда снова в чужих стенах разошелся мировой с английским «Халл Сити» (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были товарищескими, а один — официальным, «Кордова» три раза проиграла и ни разу не выиграла.

    Это сулит гостям явно плохие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор выездного поля.

    Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Спортинга» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Спортинга» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Кордова» проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» Хихон — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.10, победа «Кордовы» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.82.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их семи последних домашних поединках.

    Между тем, в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.

    Ставка: «Спортинг» Хихон победит за 2.40

    Спортинг Хихон — Кордова: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 18.08.202520:00. Как «Спортинг» начнет новый сезон?
