Кыргызалтын — Алдиер: прогноз на футбол и ставка за 2.50

    Срджан Благоевич («Партизан»)«Хиберниан» — «Партизан». Онлайн, прямая трансляция Николай Комличенко и Максим ОсипенкоВторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года Томас МюллерНе только Майами. Как клубы MLS заманивают звезд в небольшие города
    Игроки «Алдиера»
    15 августа в 17-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Кыргызалтын» и «Алдиер». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кыргызалтын» — «Алдиер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Кыргызалтын

    •  Кыргызалтын 17:30 Алдиер

    Алдиер

    «Кыргызалтын»

    Турнирное положение: «Кыргызалтын» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кыргызалтын» на 5 очков оторвался от зоны вылета. А вот отличились игроки команды всего 12 результативными ударами в 16 матчах.

    Кыргызалтын — Алдиер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кыргызалтын» разгромно уступил «Алге» (0:6).

    До того команда была разбита «Абдыш-Атой» (2:6). Да и поединок с «Талантом» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Кыргызалтын» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 16.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кыргызалтын» нынче находится в глубочайшем кризисе. Команда уступила 4 раза кряду.

    Причем «Кыргызалтын» традиционно неудачно противостоит «Алдиеру». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается сдержать атаки соперника.

    «Алдиер»

    Турнирное положение: «Алдиер» проводит продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 6 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Алдиер» на 8 зачетных баллов отстает от топ-5. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей в 16 поединках.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алдиер» не смогла одолеть «Барс» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Илбирсу» (3:1). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Мурас Юнайтед».

    При этом «Алдиер» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Алдиер» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 24 мяча в 16 поединках чемпионата.

    При этом «Алдиер» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и победила команда лишь в 7 поединках чемпионата Кыргызстана из 16.

    Команда на данном этапе выгодно выглядит в плане игры и результатов. «Алдиер» не проигрывает 4 матча кряду.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда потенциально способна побороться за попадание в пятерку.

    Статистика для ставок

    • «Кыргызалтын» уступил в 4 своих последних матчах

    • «Алдиер» не проигрывал в 4 последних поединках

    • «Алдиер» не пропускал от «Кыргызалтына» в 2 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алдиер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.58.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.91 и 1.83.

    Прогноз: «Алдиер» выглядит сильнее оппонента, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

    Номинальные гости мотивированы улучшить свои результаты, к тому же оппонент крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Алдиера» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

