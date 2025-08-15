Кыргызалтын — Алдиер: прогноз на футбол и ставка за 2.50

15 августа в 17-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Кыргызалтын» и «Алдиер». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кыргызалтын» — «Алдиер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кыргызалтын»

Турнирное положение: «Кыргызалтын» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Кыргызалтын» на 5 очков оторвался от зоны вылета. А вот отличились игроки команды всего 12 результативными ударами в 16 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кыргызалтын» разгромно уступил «Алге» (0:6).

До того команда была разбита «Абдыш-Атой» (2:6). Да и поединок с «Талантом» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Кыргызалтын» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 16.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кыргызалтын» нынче находится в глубочайшем кризисе. Команда уступила 4 раза кряду.

Причем «Кыргызалтын» традиционно неудачно противостоит «Алдиеру». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается сдержать атаки соперника.

«Алдиер»

Турнирное положение: «Алдиер» проводит продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Алдиер» на 8 зачетных баллов отстает от топ-5. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей в 16 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алдиер» не смогла одолеть «Барс» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Илбирсу» (3:1). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Мурас Юнайтед».

При этом «Алдиер» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алдиер» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 24 мяча в 16 поединках чемпионата.

При этом «Алдиер» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и победила команда лишь в 7 поединках чемпионата Кыргызстана из 16.

Команда на данном этапе выгодно выглядит в плане игры и результатов. «Алдиер» не проигрывает 4 матча кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда потенциально способна побороться за попадание в пятерку.

Статистика для ставок

«Кыргызалтын» уступил в 4 своих последних матчах

«Алдиер» не проигрывал в 4 последних поединках

«Алдиер» не пропускал от «Кыргызалтына» в 2 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алдиер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.58.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.91 и 1.83.

Прогноз: «Алдиер» выглядит сильнее оппонента, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

Номинальные гости мотивированы улучшить свои результаты, к тому же оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Алдиера» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30