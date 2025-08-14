Бешикташ — Сент-Патрикс: прогноз на футбол и ставка за 2.12

Бешикташ
Сент-Патрикс
«Бешикташ»
Турнирное положение: турецкий коллектив стартовал в текущем сезоне еврокубков с Лиги Европы, но не смог пройти первую же стадию квалификации.
В прошлом сезоне чемпионата Турции стамбульцы набрали 62 балла и финишировали на четвертой строчке в турнирной таблице.
За 36 матчей стамбульский коллектив смог забить 59 мячей, а пропустил всего 36.
Последние матчи: в первой игре команда из Стамбула смогла разгромить «Сент-Патрикс» со счетом 4:1.
До этого же «черно-белые» дважды проиграли «Шахтеру» (2:4, 0:2) в квалификации Лиги Европы.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Прошлый сезон «орлы» завершили победой над «Бодрумспором» (4:0) и поражением от «Ризеспором» (1:2).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: положение «Бешикташа» нельзя назвать хорошим. Команда без шансов проиграла «Шахтеру», поэтому вряд ли сможет на что-то претендовать и в этом сезоне.
Конечно, подопечные Уле Гуннара Сульшера должны выходить в групповой этап третьего по престижности еврокубка, а также бороться за топ-3 в Суперлиге, а как оно будет на самом деле, посмотрим позже.
«Сент-Патрикс»
Турнирное положение: ирландский коллектив уже прошел две стадии квалификации Лиги конференций, но дальше это будет сделать крайне сложно.
В текущем сезоне чемпионата Ирландии «святоши» имеют в своем активе 38 очков и занимают шестую строчку в турнирной таблице.
За 27 матчей команда из Дублина 32 раза поразила ворота соперника и 27 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в Лиге конференций «Патс» прошли литовский «Хегельманн» (1:0, 2:0) и эстонский «Калью» (1:0, 2:2), но проиграли «Бешикташу» (1:4) в первой игре.
В местном чемпионате дублинцы в последних играх переиграли «Слайго Роверс» (3:0) и «Уотерфорд Юнайтед» (2:0).
Также «Сент-Патрикс» разбил «Колледж Корк» (8:0) в Кубке Ирландии.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: шансов у подопечных Тима Кланси пройти дальше практически нет. Они сделали все, что могли, пройдя две первые стадии квалификации.
Теперь же «Сент-Патрикс» должен все силы бросить на чемпионат, чтобы наверстать упущенное и постараться подобраться к топ-3.
Статистика для ставок
- «Сент-Патрикс» на протяжении 8 матчей не играет вничью
- «Бешикташ» выиграл только 1 из последних 6 матчей, включая товарищеские
- В последней очной игре «Бешикташ» победил «Сент-Патрикс» со счетом 4:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 9.00, а победа «Сент-Патрикса» — в 23.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.27 и 3.75.
- 3.30Астана — Лозанна: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.60Шериф — Андерлехт: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.44Пари НН — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Сент-Патрикс» почти всегда забивает, поэтому поставим на то, что обе команды забьют.
Ставка: обе забьют за 2.12.
Прогноз: «Сент-Патриксу» вполне по сила не проиграть крупно в этой игре, тем более, что судьба противостояния уже решена.
Ставка: победа «Сент-Патрикса» с форой+2,5 за 2.15.