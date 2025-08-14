ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «ПСЖ» с трофеем«ПСЖ» разбил мечту «Тоттенхэма» о Суперкубке: хладнокровный камбек от парижан Игроки Краснодара празднуют гол«Краснодар» уничтожил «Динамо» в Москве: дубль дебютанта и головная боль Карпина Игроки Локомотива празднуют голБатраков неудержим ещё и в Кубке: «Локомотив» дома прибил «Балтику»
  • 00:11
    • ПСЖ стал обладателем Суперкубка Европы
  • 22:41
    • «Краснодар» забил четыре безответных мяча в ворота «Динамо»
  • 20:55
    • «Сочи» добыл первую победу в сезоне в матче против «Крыльев Советов»
  • 20:38
    • Голы Батракова и Воробьева принесли «Локомотиву» победу над «Балтикой»
  • 19:46
    • Футбольный клуб «Аяччо» исключен из числа участников Лиги 2
  • 19:12
    • «Милан» объявил о трансфере Кони де Винтера из «Дженоа»
  • 15:41
    • В «Зените» высказались по поводу интереса к Бельтрану
    Все новости спорта

    «Бешикташ» и «Сент-Патрикс» забьют друг другу

    Бешикташ — Сент-Патрикс: прогноз на футбол и ставка за 2.12

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Бешикташ Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Сент-Патрикс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафа Силва («Бешикташ»)
    14 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Бешикташ» и «Сент-Патрикс». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Сент-Патрикс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Бешикташ

  • Стамбул
    •  Бешикташ 21:00 Сент-Патрикс

    Сент-Патрикс

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: турецкий коллектив стартовал в текущем сезоне еврокубков с Лиги Европы, но не смог пройти первую же стадию квалификации.

    В прошлом сезоне чемпионата Турции стамбульцы набрали 62 балла и финишировали на четвертой строчке в турнирной таблице.

    За 36 матчей стамбульский коллектив смог забить 59 мячей, а пропустил всего 36.

    Последние матчи: в первой игре команда из Стамбула смогла разгромить «Сент-Патрикс» со счетом 4:1.

    До этого же «черно-белые» дважды проиграли «Шахтеру» (2:4, 0:2) в квалификации Лиги Европы.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Прошлый сезон «орлы» завершили победой над «Бодрумспором» (4:0) и поражением от «Ризеспором» (1:2).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: положение «Бешикташа» нельзя назвать хорошим. Команда без шансов проиграла «Шахтеру», поэтому вряд ли сможет на что-то претендовать и в этом сезоне.

    Конечно, подопечные Уле Гуннара Сульшера должны выходить в групповой этап третьего по престижности еврокубка, а также бороться за топ-3 в Суперлиге, а как оно будет на самом деле, посмотрим позже.

    «Сент-Патрикс»

    Турнирное положение: ирландский коллектив уже прошел две стадии квалификации Лиги конференций, но дальше это будет сделать крайне сложно.

    В текущем сезоне чемпионата Ирландии «святоши» имеют в своем активе 38 очков и занимают шестую строчку в турнирной таблице.

  • Трансферный дайджест. 5 — 11 августа
  • Коман отправляется в Саудовскую Аравию, новые команды для Мораты и Хейлунна, супертрансфер Родриго
  • 11/08/2025

    • За 27 матчей команда из Дублина 32 раза поразила ворота соперника и 27 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в Лиге конференций «Патс» прошли литовский «Хегельманн» (1:0, 2:0) и эстонский «Калью» (1:0, 2:2), но проиграли «Бешикташу» (1:4) в первой игре.

    В местном чемпионате дублинцы в последних играх переиграли «Слайго Роверс» (3:0) и «Уотерфорд Юнайтед» (2:0).

    Также «Сент-Патрикс» разбил «Колледж Корк» (8:0) в Кубке Ирландии.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: шансов у подопечных Тима Кланси пройти дальше практически нет. Они сделали все, что могли, пройдя две первые стадии квалификации.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Теперь же «Сент-Патрикс» должен все силы бросить на чемпионат, чтобы наверстать упущенное и постараться подобраться к топ-3.

    Статистика для ставок

    • «Сент-Патрикс» на протяжении 8 матчей не играет вничью

    • «Бешикташ» выиграл только 1 из последних 6 матчей, включая товарищеские

    • В последней очной игре «Бешикташ» победил «Сент-Патрикс» со счетом 4:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 9.00, а победа «Сент-Патрикса» — в 23.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.27 и 3.75.

    Прогноз: «Сент-Патрикс» почти всегда забивает, поэтому поставим на то, что обе команды забьют.

    Ставка: обе забьют за 2.12.

    Прогноз: «Сент-Патриксу» вполне по сила не проиграть крупно в этой игре, тем более, что судьба противостояния уже решена.

    Ставка: победа «Сент-Патрикса» с форой+2,5 за 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.30
  • Прогноз на матч Астана — Лозанна
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зайдель — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бронцетти — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч КуПС — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сабах — Левски
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Паолини — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мидтьюлланн — Фредрикстад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Наполи — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Левадия — Дифферданж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Левадия — Дифферданж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шериф — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Омония — Араз
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бранн — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бешикташ — Сент-Патрикс: прогноз и ставка за 2.13, статистика, коэффициенты матча 14.08.202521:00. «Бешикташ» и «Сент-Патрикс» забьют друг другу
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры