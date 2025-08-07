Зриньски — Брейдаблик. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Лига Европы, 7 августа 2025 года

7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Зриньски» и «Брейдаблик». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зриньски» — «Брейдаблик», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Зриньски»

Турнирное положение: «Зриньски» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, в которой преодолела только одну стадию квалификации.

Боснийская команда прошла в первом раунде отбора представителя Сан-Марино «Виртус», после чего во втором круге проиграла по сумме двухматчевого противостояния словацкому «Слован» Братислава.

Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной во втором раунде главного еврокубка, клуб на своем поле сыграл вничью все с тем же «Слованом» (2:2).

Ранее коллектив уже оказался слабее своего предыдущего соперника. В первом поединке второго круга Лиги чемпионов он на чужом поле потерпел разгром с результатом 0:4.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Зриньски» выиграл лишь дважды при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы не обещает хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Неманья Бильбия — лучший бомбардир команды и Лиги чемпионов текущего сезона с четырьмя голами.

«Брейдаблик»

Турнирное положение: Исландский «Брейдаблик» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где, как и соперник, преодолел только одну стадию отбора.

Команда прошла в первом раунде квалификации албанскую «Эгнатию», после чего по сумме двух поединков проиграла во втором раунде польскому «Леху» Познань, поэтому и оказалась в Лиге Европы.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 17-го тура национального первенства клуб на своем поле разошелся мировой с «Акюрейри» (1:1) и сейчас занимает третье место.

Перед этим коллектив в поединке, который был ответным во втором раунде Лиги чемпионов, опять-таки в домашних стенах потерпел поражение от все того же «Леха» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брейдаблик» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Это говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно если учесть небольшое превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Виктор Эйнарссон и Аугуст Торстейнссон — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов нынешнего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Зриньски» забивала только одна команда

в двух последних матчах «Зриньски» не выиграл

в трех последних матчах «Брейдаблика» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зриньски» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.20, победа «Брейдаблика» — в 5.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

И хотя в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов, то, что аутсайдер дуэли способен мало пропускать, обещает стать решающим фактором.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Зриньски».

Ставка: только одна команда забьет за 2.30