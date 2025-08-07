АЕК Ларнака — Легия: прогноз на футбол и ставка за 1.83

7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «АЕК Ларнака» и «Легия». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «АЕК Ларнака» — «Легия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«АЕК Ларнака»

Турнирное положение: «АЕК Ларнака» начала путь в Лиге Европы с самого первого раунда квалификации. Кипрская команда поэтапно прошла «Партизан» и «Целле».

Последние матчи: в первом раунде квалификации «АЕК Ларнака» была сильнее сербского клуба «Партизан». Матч дома завершился победой со счетом 1:0.

В ответной игре «Партизан» практически выбил соперника, однако «АЕК Ларнака» смогла сравнять счет на 114-й минуте дополнительного времени. В серии пенальти кипрская команда была сильнее — 6:5.

Во втором раунде квалификации «АЕК Ларнака» прошла словенский клуб «Целле». Первую встречу команда проиграла со счетом 0:1, однако в ответной игре при домашних трибунах вырвала победу — 2:1.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы полузащитники Гиоргос Наум и Маркус Роден и нападающий Энзо Карбара.

Состояние команды: путь «АЕК Ларнаки» в двух раундах квалификации можно описать фразой «игры с огнем».

Команда, в буквальном смысле, любит отыгрываться и показывает характер в самых непростых моментах. Возможно, это главный компонент для успеха в кубковых играх.

«Легия»

Турнирное положение: «Легия» также стартовала в Лиге Европы с первого раунда квалификации. Польская команда прошла казахстанский «Актобе» и чешский «Баник».

В чемпионате Польши «Легия» занимает девятую строчку после двух туров, набрав четыре балла.

Последние матчи: в 1-м раунде квалификации «Легия» обыграла в двух матчах «Актобе» (2:0). В домашней и гостевой играх команда добыла минимальную победу 1:0.

Во втором раунде «Легия» сразилась с чешским клубом «Банник». Первый матч в гостях завершился со счетом 2:2. В Польше «Легия» одержала победу со счетом 2:1.

В последних пяти играх «Легия» одержала три победы и дважды сыграла вничью. Разница мячей на этом отрезке — 7:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: «Легия» показывает качественный для своего уровня футбол. В матчах квалификации команда из Варшавы выглядела убедительно.

«Легия» не имеет проблем с составом перед этой игрой и намерена сильно начать третий раунд квалификации в гостях.

Статистика для ставок

«АЕК Ларнака» не проигрывает в 8 последних матчах

«Легия» не проигрывает в 8 последних матчах

«Легия» забивает в 11 из 13 последних матче

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «АЕК Ларнака» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа хозяев оценивается 2.20. Ничья — в 3.30, победа «Легии» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.01 и 1.72.

Прогноз: команды умеют и любят забивать, так что основной ставкой будет ожидание голов от каждого коллектива.

Ставка: Обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: учитывая первую ставку, можно сыграть на большем количестве мячей.

Ставка: Тотал больше 3 в матче за 2.85.