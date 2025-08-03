Балтика — Оренбург: прогноз на футбол и ставка за 1.90

3 августа в третьем туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Оренбург». Начало встречи — 15:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Оренбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: после двух туров «Балтика» набрала 4 очка и сейчас идет в верхней части таблицы РПЛ.

Последние матчи: во втором туре команда Андрея Талалаева одержала яркую победу в гостях над «Спартаком» со счетом 3:0. Но, конечно, помогло раннее удаление в составе красно-белых, хотя все равно три очка были добыты абсолютно по делу. Голы забивали Саусь, Оффор и Титков.

Также было поражение в Кубке России от «Акрона» (1:2) и ничья в первом туре РПЛ с «Динамо» (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: по традиции все команды Талалаева великолепно готовы физически и тактически выучены. Состав после Первой лиги был усилен качественными футболистами-легионерами, и теперь у «Балтики» есть почти два равноценных состава. Пока команда выглядит одной из лучших в РПЛ.

«Оренбург»

Турнирное положение: после двух матчей «Оренбург» набрал два очка в таблице РПЛ.

Последние матчи: во втором туре подопечные Владимира Слишковича на своем поле ушли от поражения в матче против махачкалинского «Динамо». Автором единственного гола стал нападающий Максим Савельев (первый мяч для него в РПЛ). В целом, была равной и очко «Оренбург» завоевал по делу.

В Кубке России было поражение от «Рубина» (0:2), а в первом туре ничья с ЦСКА (0:0).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: пока «Оренбург» выглядит очень слабо в атаке, а все свои очки набрал на специфическом искусственном поле. Состав у него пока точно не для РПЛ, и усиливаться однозначно надо более качественными футболистами.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне в Первой лиге соперники обменялись домашними победами со счетом 1:0

В сезоне 21/22 «Оренбург» выиграл на своем поле (2:1), а в гостях была ничья (1:1)

В сезоне 20/21 «Балтика» сыграла в гостях вничью (2:2), а на своем поле уступила (1:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Балтики» дают 1,90, а на «Оренбург» — 4,70, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,17.

Прогноз: для «Балтики» это будет первый матч на своем стадионе после возвращения в РПЛ. Скорее всего, там будет аншлаг. «Балтика» сейчас на ходу, имеет качественный состав, отлично готова физически. Также стоит учесть, что Талалаев дал отдохнуть многим игрокам основы в Кубке России, а также сложную логистику в Калининград. Вряд ли «Балтике» что-то может помешать потерять очки.

Основная ставка: победа «Балтики» за 1,90.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант на первые 45 минут. При поддержке своих трибун команда полетит в атаку с первых минут.

Дополнительная ставка: «Балтика» выиграет первый тайм за 2,50.