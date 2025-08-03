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    «Балтика» дома разберется с «Оренбургом»

    Балтика — Оренбург: прогноз на футбол и ставка за 1.90

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Оренбург»
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    Андрей Талалаев
    3 августа в третьем туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Оренбург». Начало встречи — 15:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Оренбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Августа 2025 года

    Балтика

  • Калининград
    •  Балтика 15:45 Оренбург

    Оренбург

  • Оренбург
    •

    «Балтика»

    Турнирное положение: после двух туров «Балтика» набрала 4 очка и сейчас идет в верхней части таблицы РПЛ.

    Последние матчи: во втором туре команда Андрея Талалаева одержала яркую победу в гостях над «Спартаком» со счетом 3:0. Но, конечно, помогло раннее удаление в составе красно-белых, хотя все равно три очка были добыты абсолютно по делу. Голы забивали Саусь, Оффор и Титков.

    Балтика — Оренбург: коэффициенты букмекеров

    Также было поражение в Кубке России от «Акрона» (1:2) и ничья в первом туре РПЛ с «Динамо» (1:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: по традиции все команды Талалаева великолепно готовы физически и тактически выучены. Состав после Первой лиги был усилен качественными футболистами-легионерами, и теперь у «Балтики» есть почти два равноценных состава. Пока команда выглядит одной из лучших в РПЛ.

    «Оренбург»

    Турнирное положение: после двух матчей «Оренбург» набрал два очка в таблице РПЛ.

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    • Последние матчи: во втором туре подопечные Владимира Слишковича на своем поле ушли от поражения в матче против махачкалинского «Динамо». Автором единственного гола стал нападающий Максим Савельев (первый мяч для него в РПЛ). В целом, была равной и очко «Оренбург» завоевал по делу.

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    В Кубке России было поражение от «Рубина» (0:2), а в первом туре ничья с ЦСКА (0:0).

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: пока «Оренбург» выглядит очень слабо в атаке, а все свои очки набрал на специфическом искусственном поле. Состав у него пока точно не для РПЛ, и усиливаться однозначно надо более качественными футболистами.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне в Первой лиге соперники обменялись домашними победами со счетом 1:0

    • В сезоне 21/22 «Оренбург» выиграл на своем поле (2:1), а в гостях была ничья (1:1)

    • В сезоне 20/21 «Балтика» сыграла в гостях вничью (2:2), а на своем поле уступила (1:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Балтики» дают 1,90, а на «Оренбург» — 4,70, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,17.

    Прогноз: для «Балтики» это будет первый матч на своем стадионе после возвращения в РПЛ. Скорее всего, там будет аншлаг. «Балтика» сейчас на ходу, имеет качественный состав, отлично готова физически. Также стоит учесть, что Талалаев дал отдохнуть многим игрокам основы в Кубке России, а также сложную логистику в Калининград. Вряд ли «Балтике» что-то может помешать потерять очки.

    Основная ставка: победа «Балтики» за 1,90.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант на первые 45 минут. При поддержке своих трибун команда полетит в атаку с первых минут.

    Дополнительная ставка: «Балтика» выиграет первый тайм за 2,50.

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