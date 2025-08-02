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    «Быки» затопчут «Аталанту»

    РБ Лейпциг — Аталанта: прогноз на футбол и ставка за 2.00

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Аталанта»
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    Хави Симонс
    2 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Аталанта». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Аталанта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 02 Августа 2025 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:00 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
    •

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «Быки» неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 7 месте в своем чемпионате.

    При этом «РБ Лейпциг» на один балл отстал от зоны еврокубков. Да и забивала команда в среднем реже 2 мячей за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» разгромили «Тулузу» (7:0).

    До того команда сумела одолеть «Мейзельвитц» (3:0). Да и поединок с «Сантосом» завершился уверенной победой (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «РБ Лейпциг» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Быки» победили в 3 своих последних матчах. Причем в 2 последних поединках команда оставила свои владения сухими.

    Причем «РБ Лейпциг» традиционно успешно противостоит «Аталанте». Из двух очных поединков «быки» извлекли победу и ничью.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Быки» в спаррингах выглядят весьма выгодно.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: Бергамаски минувший сезон провели продуктивно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аталанта» на 7 зачетных баллов отстала от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Бергамаски одолели свою же молодежную команду (1:0).

    До того команда уступила «Парме» (2:3). А вот несколько ранее она с трудом расправилась с «Дженоа» (3:2).

    При этом «Аталанта» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Бергамаски нынче испытывают дефицит игровой практики. Да и потерь в кадровом плане избежать не удалось.

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    При этом «Аталанта» только недавно начала серию контрольных матчей. Да и вообще, в плане организации атак у команды имеются проблемы.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. Бергамаски намереваются побороться за путевку в Лигу чемпионов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только им нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Аталанта» только начинает серию спаррингов

    • В двух очных поединках этих соперников бергамаски забили всего 1 мяч

    • «Быки» в 3 летних спаррингах добыли 3 виктории

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: «Быки» нынче выглядят весьма выгодно, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

    «РБ Лейпциг» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч РБ Лейпциг — Аталанта?

    Матч РБ Лейпциг — Аталанта состоится 02 августа 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч РБ Лейпциг — Аталанта?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче РБ Лейпциг — Аталанта?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча РБ Лейпциг — Аталанта?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче РБ Лейпциг — Аталанта?

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

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    РБ Лейпциг — Аталанта: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 02.08.202516:00. «Быки» затопчут «Аталанту»
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