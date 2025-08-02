РБ Лейпциг — Аталанта: прогноз на футбол и ставка за 2.00

2 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Аталанта». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Аталанта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 7 месте в своем чемпионате.

При этом «РБ Лейпциг» на один балл отстал от зоны еврокубков. Да и забивала команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» разгромили «Тулузу» (7:0).

До того команда сумела одолеть «Мейзельвитц» (3:0). Да и поединок с «Сантосом» завершился уверенной победой (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «РБ Лейпциг» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Быки» победили в 3 своих последних матчах. Причем в 2 последних поединках команда оставила свои владения сухими.

Причем «РБ Лейпциг» традиционно успешно противостоит «Аталанте». Из двух очных поединков «быки» извлекли победу и ничью.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Быки» в спаррингах выглядят весьма выгодно.

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски минувший сезон провели продуктивно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Аталанта» на 7 зачетных баллов отстала от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Бергамаски одолели свою же молодежную команду (1:0).

До того команда уступила «Парме» (2:3). А вот несколько ранее она с трудом расправилась с «Дженоа» (3:2).

При этом «Аталанта» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бергамаски нынче испытывают дефицит игровой практики. Да и потерь в кадровом плане избежать не удалось.

При этом «Аталанта» только недавно начала серию контрольных матчей. Да и вообще, в плане организации атак у команды имеются проблемы.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. Бергамаски намереваются побороться за путевку в Лигу чемпионов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только им нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Статистика для ставок

«Аталанта» только начинает серию спаррингов

В двух очных поединках этих соперников бергамаски забили всего 1 мяч

«Быки» в 3 летних спаррингах добыли 3 виктории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: «Быки» нынче выглядят весьма выгодно, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

«РБ Лейпциг» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10