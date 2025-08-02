РБ Лейпциг — Аталанта: прогноз на футбол и ставка за 2.00

РБ Лейпциг
Аталанта
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: «Быки» неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 7 месте в своем чемпионате.
При этом «РБ Лейпциг» на один балл отстал от зоны еврокубков. Да и забивала команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» разгромили «Тулузу» (7:0).
До того команда сумела одолеть «Мейзельвитц» (3:0). Да и поединок с «Сантосом» завершился уверенной победой (5:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «РБ Лейпциг» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Быки» победили в 3 своих последних матчах. Причем в 2 последних поединках команда оставила свои владения сухими.
Причем «РБ Лейпциг» традиционно успешно противостоит «Аталанте». Из двух очных поединков «быки» извлекли победу и ничью.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Быки» в спаррингах выглядят весьма выгодно.
«Аталанта»
Турнирное положение: Бергамаски минувший сезон провели продуктивно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Аталанта» на 7 зачетных баллов отстала от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 38 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Бергамаски одолели свою же молодежную команду (1:0).
До того команда уступила «Парме» (2:3). А вот несколько ранее она с трудом расправилась с «Дженоа» (3:2).
При этом «Аталанта» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бергамаски нынче испытывают дефицит игровой практики. Да и потерь в кадровом плане избежать не удалось.
При этом «Аталанта» только недавно начала серию контрольных матчей. Да и вообще, в плане организации атак у команды имеются проблемы.
Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. Бергамаски намереваются побороться за путевку в Лигу чемпионов.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только им нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Аталанта» только начинает серию спаррингов
- В двух очных поединках этих соперников бергамаски забили всего 1 мяч
- «Быки» в 3 летних спаррингах добыли 3 виктории
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
- 3.60Краснодар — Динамо: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 3.55Ростов — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.85БАТЭ — Витебск: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
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Прогноз: «Быки» нынче выглядят весьма выгодно, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.
«РБ Лейпциг» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.
Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10