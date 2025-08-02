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    Станет ли «Кайрат» лидером Премьер-лиги?

    Кайрат — Улытау: прогноз на футбол и ставка за 1.85

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    Прогноз и ставки на «Кайрат» — «Улытау»
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    Дастан Сатпаев
    2 августа в 19-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайрат» и «Улытау». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайрат» — «Улытау», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 02 Августа 2025 года

    Кайрат

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Кайрат 16:00 Улытау

    Улытау

  • Жезказган
    •

    «Кайрат»

    Турнирное положение: «Кайрат» по итогам 18-ти поединков национального первенства набрал 40 баллов и борется за чемпионский титул.

    Команда занимает второе место, уступая лидеру «Астане» лишь по дополнительным показателям, а также на пять очков опережая своего ближайшего преследователя «Тобол», сыгравшего на матч меньше.

    Кайрат — Улытау: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был ответным во втором раунде Лиги чемпионов, клуб на своем поле разгромил финский «КуПС» (3:0).

    Перед этим в рамках 18-го тура Премьер-лиги Казахстана коллектив набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах был сильнее вышеуказанного «Тобола» (3:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кайрат» выиграл после двух матчей без побед.

    Это сулит хозяевам отличные шансы на три очка, особенно если учесть ощутимое преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Дастан Сатпаев — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с восемью голами.

    «Улытау»

    Турнирное положение: «Улытау» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрал 13 баллов и борется за выживание в элите.

    Команда занимает безопасную 12-ю позицию в таблице с отрывом только в два пункта от зоны понижения в классе (12-14-я строчки), поэтому ей нельзя терять очки.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Окжетпеса» (0:1).

    Перед этим в 16-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив уже набрал один балл, когда теперь в домашних стенах разошелся мировой с «Елимаем» Семей (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Улытау» не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.

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    Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть явное превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Жасулан Молдакараев — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из девяти последних матчей «Кайрата» забивала только одна команда

    • в трех из пяти последних матчей «Улытау» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Улытау» забивали меньше 2,5 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.50, победа «Улытау» — в 7.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.02.

    Прогноз: в двух последних выездных матчах гости не забивали. С учетом явного перевеса соперника в классе, такой расклад более чем вероятен.

    При этом хозяева не пропустили в пяти из девяти последних матчей.

    Ставка: «Улытау» не забьет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева забьют больше 2,5 голов, ведь так было в их двух последних матчах.

    Ставка: индивидуальный тотал «Кайрата» больше 2,5 голов за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кайрат — Улытау?

    Матч Кайрат — Улытау состоится 02 августа 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Кайрат — Улытау?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Улытау» не забьет .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кайрат — Улытау?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Улытау» не забьет » с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кайрат — Улытау?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кайрат — Улытау?

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.50, победа «Улытау» — в 7.50.

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