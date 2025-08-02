Кайрат — Улытау: прогноз на футбол и ставка за 1.85

2 августа в 19-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайрат» и «Улытау». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайрат» — «Улытау», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кайрат»

Турнирное положение: «Кайрат» по итогам 18-ти поединков национального первенства набрал 40 баллов и борется за чемпионский титул.

Команда занимает второе место, уступая лидеру «Астане» лишь по дополнительным показателям, а также на пять очков опережая своего ближайшего преследователя «Тобол», сыгравшего на матч меньше.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был ответным во втором раунде Лиги чемпионов, клуб на своем поле разгромил финский «КуПС» (3:0).

Перед этим в рамках 18-го тура Премьер-лиги Казахстана коллектив набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах был сильнее вышеуказанного «Тобола» (3:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кайрат» выиграл после двух матчей без побед.

Это сулит хозяевам отличные шансы на три очка, особенно если учесть ощутимое преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Дастан Сатпаев — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с восемью голами.

«Улытау»

Турнирное положение: «Улытау» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрал 13 баллов и борется за выживание в элите.

Команда занимает безопасную 12-ю позицию в таблице с отрывом только в два пункта от зоны понижения в классе (12-14-я строчки), поэтому ей нельзя терять очки.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Окжетпеса» (0:1).

Перед этим в 16-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив уже набрал один балл, когда теперь в домашних стенах разошелся мировой с «Елимаем» Семей (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Улытау» не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.

Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть явное превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Жасулан Молдакараев — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

Статистика для ставок

в шести из девяти последних матчей «Кайрата» забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей «Улытау» забивали обе команды

в трех последних матчах «Улытау» забивали меньше 2,5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.50, победа «Улытау» — в 7.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.02.

Прогноз: в двух последних выездных матчах гости не забивали. С учетом явного перевеса соперника в классе, такой расклад более чем вероятен.

При этом хозяева не пропустили в пяти из девяти последних матчей.

Ставка: «Улытау» не забьет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева забьют больше 2,5 голов, ведь так было в их двух последних матчах.

Ставка: индивидуальный тотал «Кайрата» больше 2,5 голов за 2.40