Кайрат — Улытау: прогноз на футбол и ставка за 1.85

Кайрат
Улытау
«Кайрат»
Турнирное положение: «Кайрат» по итогам 18-ти поединков национального первенства набрал 40 баллов и борется за чемпионский титул.
Команда занимает второе место, уступая лидеру «Астане» лишь по дополнительным показателям, а также на пять очков опережая своего ближайшего преследователя «Тобол», сыгравшего на матч меньше.
Кайрат — Улытау: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был ответным во втором раунде Лиги чемпионов, клуб на своем поле разгромил финский «КуПС» (3:0).
Перед этим в рамках 18-го тура Премьер-лиги Казахстана коллектив набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах был сильнее вышеуказанного «Тобола» (3:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кайрат» выиграл после двух матчей без побед.
Это сулит хозяевам отличные шансы на три очка, особенно если учесть ощутимое преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Дастан Сатпаев — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с восемью голами.
«Улытау»
Турнирное положение: «Улытау» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрал 13 баллов и борется за выживание в элите.
Команда занимает безопасную 12-ю позицию в таблице с отрывом только в два пункта от зоны понижения в классе (12-14-я строчки), поэтому ей нельзя терять очки.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Окжетпеса» (0:1).
Перед этим в 16-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив уже набрал один балл, когда теперь в домашних стенах разошелся мировой с «Елимаем» Семей (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Улытау» не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.
Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть явное превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Жасулан Молдакараев — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.
Статистика для ставок
- в шести из девяти последних матчей «Кайрата» забивала только одна команда
- в трех из пяти последних матчей «Улытау» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Улытау» забивали меньше 2,5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.50, победа «Улытау» — в 7.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.02.
- 3.55Ростов — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.85БАТЭ — Витебск: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
- 2.30Шальке — Герта: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
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Прогноз: в двух последних выездных матчах гости не забивали. С учетом явного перевеса соперника в классе, такой расклад более чем вероятен.
При этом хозяева не пропустили в пяти из девяти последних матчей.
Ставка: «Улытау» не забьет за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева забьют больше 2,5 голов, ведь так было в их двух последних матчах.
Ставка: индивидуальный тотал «Кайрата» больше 2,5 голов за 2.40