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    Шемрок Роверс — Сент-Джозефс. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

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    «Шемрок Роверс»
    31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Шемрок Роверс» и «Сент-Джозефс». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шемрок Роверс» — «Сент-Джозефс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Шэмрок Роверс

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    •  Шэмрок Роверс 22:00 Сент-Джозефс

    Сент-Джозефс

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Шемрок Роверс»

    Турнирное положение: «Роверс» уверенно провели первый поединок. Команда на выезде забила 4 сухих мяча в ворота соперника.

    При этом «Шемрок Роверс» победил в 4 своих последних поединках. Причем в трех последних матчах команда сохранила свои ворота сухими.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шемрок Роверс» переиграл «Баллимину» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Сент-Джозефсу» (4:0). Плюс поединок с «Вексфордом» завершился уверенной викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Шемрок Роверс» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Шемрок Роверс» постепенно прибавляет в плане результатов. Команда имеет весьма надежные тылы.

    Причем «Шемрок Роверс» не проигрывает уже чуть больше месяца. Да и в своем чемпионате команда уверенно лидирует, на 7 очков опережая ближайшего преследователя.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Роверс» явно постараются продлить свой победный сериал.

    «Сент-Джозефс»

    Турнирное положение: Гибралтарцы успешно начали официальный сезон. Команда уже прошла один раунд квалификации Лиги конференций.

    Причем «Сент-Джозефс» неизменно пропускал в 3 своих последних матчах. Да и вообще, оборона команды весьма часто допускает результативные ошибки.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сент-Джозефс» уступил «Шемрок Роверс» (0:4).

    До того команда с трудом дожала «Клифтонвилл» (3:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с тем же соперником (2:2).

    При этом «Сент-Джозефс» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сент-Джозефс» нынче выглядит не столь выгодно. Да и победы даются команде весьма натужно.

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    При этом «Сент-Джозефс» имеет заметные сложности с надежностью своих тылов. В трех своих последних поединках команда пропустила 8 мячей.

    Команда явно уже прыгнула выше головы. Да и подбор игроков у гибралтарского клуба по именам выглядит весьма скромно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Гибралтарцы наверняка оказать достойное сопротивление ирландцам.

    Статистика для ставок

    • «Сент-Джозефс» уступил в первой встрече со счетом 0:4

    • «Шемрок Роверс» победил в 4 своих последних поединках

    • Ирландцы не пропускают 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шемрок Роверс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: «Роверс» явно сильнее соперника, и наверняка проведут поединок в активных атаках.

    «Шемрок Роверс» способен прибавить в плане реализации, да и оппонент постарается найти свой шанс.

    Ставка: Обе забьют за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в ирландцы уверенно переиграют соперника.

    Ставка: Фора «Шемрок Роверс» -2.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шемрок Роверс — Сент-Джозефс?

    Матч Шемрок Роверс — Сент-Джозефс состоится 31 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шемрок Роверс — Сент-Джозефс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шемрок Роверс — Сент-Джозефс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шемрок Роверс — Сент-Джозефс?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шемрок Роверс — Сент-Джозефс?

    Коэффициенты букмекеров: «Шемрок Роверс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.

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    Шемрок Роверс — Сент-Джозефс: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 31.07.202522:00. Забить сумеют все!
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