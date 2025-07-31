Шемрок Роверс — Сент-Джозефс. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Шемрок Роверс» и «Сент-Джозефс». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шемрок Роверс» — «Сент-Джозефс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шемрок Роверс»

Турнирное положение: «Роверс» уверенно провели первый поединок. Команда на выезде забила 4 сухих мяча в ворота соперника.

При этом «Шемрок Роверс» победил в 4 своих последних поединках. Причем в трех последних матчах команда сохранила свои ворота сухими.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шемрок Роверс» переиграл «Баллимину» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Сент-Джозефсу» (4:0). Плюс поединок с «Вексфордом» завершился уверенной викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Шемрок Роверс» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Шемрок Роверс» постепенно прибавляет в плане результатов. Команда имеет весьма надежные тылы.

Причем «Шемрок Роверс» не проигрывает уже чуть больше месяца. Да и в своем чемпионате команда уверенно лидирует, на 7 очков опережая ближайшего преследователя.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Роверс» явно постараются продлить свой победный сериал.

«Сент-Джозефс»

Турнирное положение: Гибралтарцы успешно начали официальный сезон. Команда уже прошла один раунд квалификации Лиги конференций.

Причем «Сент-Джозефс» неизменно пропускал в 3 своих последних матчах. Да и вообще, оборона команды весьма часто допускает результативные ошибки.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сент-Джозефс» уступил «Шемрок Роверс» (0:4).

До того команда с трудом дожала «Клифтонвилл» (3:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с тем же соперником (2:2).

При этом «Сент-Джозефс» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сент-Джозефс» нынче выглядит не столь выгодно. Да и победы даются команде весьма натужно.

При этом «Сент-Джозефс» имеет заметные сложности с надежностью своих тылов. В трех своих последних поединках команда пропустила 8 мячей.

Команда явно уже прыгнула выше головы. Да и подбор игроков у гибралтарского клуба по именам выглядит весьма скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Гибралтарцы наверняка оказать достойное сопротивление ирландцам.

Статистика для ставок

«Сент-Джозефс» уступил в первой встрече со счетом 0:4

«Шемрок Роверс» победил в 4 своих последних поединках

Ирландцы не пропускают 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шемрок Роверс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: «Роверс» явно сильнее соперника, и наверняка проведут поединок в активных атаках.

«Шемрок Роверс» способен прибавить в плане реализации, да и оппонент постарается найти свой шанс.

Ставка: Обе забьют за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в ирландцы уверенно переиграют соперника.

Ставка: Фора «Шемрок Роверс» -2.5 за 2.75