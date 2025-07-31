Санта-Колома — Полесье. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

«Санта-Колома» из Андорры дома сыграет против «Полесье» из Украины в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Санта-Колома» — «Полесье», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Санта-Колома»

Турнирная таблица: В прошлом сезоне «Санта-Колома» заняла итоговое 3 место, набрав 52 очка: 16 побед, 4 ничьих и 7 поражений. Новый розыгрыш чемпионата Андорры стартует 14 сентября, в стартовом туре «Санта-Колома» примет клуб «Пенья Энкарнана».

Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Санта-Колома» одержала победу в матче против боснийского «Бораца» (0:2 — дома, 4:1 — в гостях). Также андорский коллектив добился неожиданного результата на выезде против «Полесье» (2:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Андорры одержал три победы и потерпел два поражения.

«Полесье»

Турнирная таблица: «Полесье» завершило украинское первенство на 4 месте, аккумулировав 48 очков: 12 побед, 12 ничьих и 6 поражений. Новый сезон в чемпионате Украины стартует 3 августа, «Полесье» стартовую игру проведет на выезде против команды «Карпаты».

Последние матчи: «Полесье» неудачно начало новый сезон на европейской арене, проиграв «Санта-Коломе» со счётом 1:2.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В летнее межсезонье «Полесье» добилось побед в матчах против команд «Хорн» (Австрия) (3:1), «Леонфелден» (Австрия) (5:1). За плечами украинской команды также ничьи с австрийским «Штурмом» (0:0), чешской «Младой-Болеслав» (2:2), словацким «Слованом» (1:1). «Полесье» также потерпело фиаско в поединке против «Дунаська Стреды» из Словакии (0:3).

Статистика для ставок

«Полесье» финишировало на 4 месте чемпионата Украины

«Санта-Колома» — бронзовый призёр чемпионата Андорры

«Санта-Колома» обыграла «Полесье» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Полесье» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.50, а победа «Санта-Колома» — в 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Полесье» необходимо взять реванш у «Санта-Коломы», чтобы продолжить борьбу на международной арене. Украинский коллектив вполне способен на то, чтобы отыграть гандикап и обеспечить место в 3 раунде Лиги конференций.

Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.20.