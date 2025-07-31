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    Сможет ли «Полесье» взять реванш у «Санта-Коломы»?

    Санта-Колома — Полесье. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Санта-Колома» — «Полесье»
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    АЗ — «Санта Колома»
    «Санта-Колома» из Андорры дома сыграет против «Полесье» из Украины в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Санта-Колома» — «Полесье», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Санта-Колома

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Санта-Колома 19:00 Полесье

    Полесье

  • Житомир
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    «Санта-Колома»

    Турнирная таблица: В прошлом сезоне «Санта-Колома» заняла итоговое 3 место, набрав 52 очка: 16 побед, 4 ничьих и 7 поражений. Новый розыгрыш чемпионата Андорры стартует 14 сентября, в стартовом туре «Санта-Колома» примет клуб «Пенья Энкарнана».

    Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Санта-Колома» одержала победу в матче против боснийского «Бораца» (0:2 — дома, 4:1 — в гостях). Также андорский коллектив добился неожиданного результата на выезде против «Полесье» (2:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Андорры одержал три победы и потерпел два поражения.

    «Полесье»

    Турнирная таблица: «Полесье» завершило украинское первенство на 4 месте, аккумулировав 48 очков: 12 побед, 12 ничьих и 6 поражений. Новый сезон в чемпионате Украины стартует 3 августа, «Полесье» стартовую игру проведет на выезде против команды «Карпаты».

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    • Последние матчи: «Полесье» неудачно начало новый сезон на европейской арене, проиграв «Санта-Коломе» со счётом 1:2.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В летнее межсезонье «Полесье» добилось побед в матчах против команд «Хорн» (Австрия) (3:1), «Леонфелден» (Австрия) (5:1). За плечами украинской команды также ничьи с австрийским «Штурмом» (0:0), чешской «Младой-Болеслав» (2:2), словацким «Слованом» (1:1). «Полесье» также потерпело фиаско в поединке против «Дунаська Стреды» из Словакии (0:3).

    Статистика для ставок

    • «Полесье» финишировало на 4 месте чемпионата Украины

    • «Санта-Колома» — бронзовый призёр чемпионата Андорры

    • «Санта-Колома» обыграла «Полесье» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Полесье» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.50, а победа «Санта-Колома» — в 4.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Полесье» необходимо взять реванш у «Санта-Коломы», чтобы продолжить борьбу на международной арене. Украинский коллектив вполне способен на то, чтобы отыграть гандикап и обеспечить место в 3 раунде Лиги конференций.

    Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Санта-Колома — Полесье?

    Матч Санта-Колома — Полесье состоится 31 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Санта-Колома — Полесье?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Санта-Колома — Полесье?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-1)» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Санта-Колома — Полесье?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Санта-Колома — Полесье?

    Коэффициенты букмекеров: : «Полесье» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.50, а победа «Санта-Колома» — в 4.70.

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    Санта-Колома — Полесье: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 31.07.202519:00. Сможет ли «Полесье» взять реванш у «Санта-Коломы»?
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