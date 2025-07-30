ФКСБ — Шкендия: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 1.98

Стяуа
Шкендия
ФКСБ
Турнирное положение: ФКСБ получил возможность сыграть в отбора Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Румынии прошлого сезона.
Команда стартовала в первом раунде квалификации главного континентального турнира, в котором была сильнее андорского «Интер Клуб» Эскальдес.
Стяуа — Шкендия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Фарула» Констанца (1:2).
Ранее в стартовом поединке второго раунда квалификации Лиги чемпионов коллектив в чужих стенах потерпел поражение от «Шкендии» (0:1), поэтому теперь ему нужно побеждать на своем поле.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, ФКСБ выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.
Это вроде бы не обещает хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Четыре гола команды в квалификации Лиги чемпионов забивали разные игроки.
«Шкендия»
Турнирное положение: «Шкендия» получила возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Северной Македонии.
Команда стартовала в первом раунде квалификации главного континентального турнира, в котором оказалась сильнее валлийского ТНС.
Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле одержал победу над сербскими «Работничками» (3:1).
Перед этим коллектив как раз сыграл против нынешнего соперника в первом поединке второго раунда отбора Лиги чемпионов, который обыграл со счетом 1:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Шкендия» ни разу не проиграла при четырех победах и двух ничьих.
Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого будет сложно, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Три гола команды в квалификации Лиги чемпионов забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в восьми из 10-ти последних матчей ФКСБ забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей ФКСБ проиграл
- в шести последних матчах «Шкендия» не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.23. Ничья — в 6.40, победа «Шкендии» — в 12.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.70.
- 1.73Динамо — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 1.93Краснодар — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.49Акрон — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в восьми из 10-ти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединков.
Такой же сценарий был реализован и в четырех из шести последних матчей гостей.
Ставка: обе команды забьют за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из девяти последних матчей ФКСБ.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30