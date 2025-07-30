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    Отыграется ли ФКСБ против «Шкендии»?

    ФКСБ — Шкендия: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 1.98

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    «Шкендия»
    30 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют ФКСБ и «Шкендия». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч ФКСБ — «Шкендия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 30 Июля 2025 года

    Стяуа

  • Бухарест
    •  Стяуа 20:30 Шкендия

    Шкендия

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    ФКСБ

    Турнирное положение: ФКСБ получил возможность сыграть в отбора Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Румынии прошлого сезона.

    Команда стартовала в первом раунде квалификации главного континентального турнира, в котором была сильнее андорского «Интер Клуб» Эскальдес.

    Стяуа — Шкендия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Фарула» Констанца (1:2).

    Ранее в стартовом поединке второго раунда квалификации Лиги чемпионов коллектив в чужих стенах потерпел поражение от «Шкендии» (0:1), поэтому теперь ему нужно побеждать на своем поле.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, ФКСБ выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

    Это вроде бы не обещает хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Четыре гола команды в квалификации Лиги чемпионов забивали разные игроки.

    «Шкендия»

    Турнирное положение: «Шкендия» получила возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Северной Македонии.

    Команда стартовала в первом раунде квалификации главного континентального турнира, в котором оказалась сильнее валлийского ТНС.

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    • Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле одержал победу над сербскими «Работничками» (3:1).

    Перед этим коллектив как раз сыграл против нынешнего соперника в первом поединке второго раунда отбора Лиги чемпионов, который обыграл со счетом 1:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Шкендия» ни разу не проиграла при четырех победах и двух ничьих.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого будет сложно, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Три гола команды в квалификации Лиги чемпионов забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в восьми из 10-ти последних матчей ФКСБ забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей ФКСБ проиграл

    • в шести последних матчах «Шкендия» не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.23. Ничья — в 6.40, победа «Шкендии» — в 12.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.70.

    Прогноз: в восьми из 10-ти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в четырех из шести последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из девяти последних матчей ФКСБ.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ФКСБ — Шкендия?

    Матч ФКСБ — Шкендия состоится 30 июля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч ФКСБ — Шкендия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ФКСБ — Шкендия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ФКСБ — Шкендия?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ФКСБ — Шкендия?

    Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.23. Ничья — в 6.40, победа «Шкендии» — в 12.50.

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    ФКСБ — Шкендия: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 30.07.202520:30. Отыграется ли ФКСБ против «Шкендии»?
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