Англия (ж) — Испания (ж): ставка (к. 2.30) и прогноз на финал женского Евро-2025

Англия (ж)
Турнирное положение: Англичанки уверенно прошли в плей-офф. Команда финишировала на 2 строчке своего квартета.
При этом Англия (ж) в трех турах набрала 6 зачетных баллов. Команда настреляла 11 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма удачно. Англичанки в овертайме прошли итальянок (2:1).
До того команда в серии пенальти одолела шведок. А вот поединок с валлийками завершился яркой викторией (6:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Англия (ж) забила 15 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Англичанки имеют не столь надежные тылы. Плюс команда испытывает заметные сложности в матчах с сильными оппонентами.
Причем Англия (ж) традиционно неудачно противостоит испанкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при двух коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и атака команды явно способна поднатореть в плане реализации.
Испания (ж)
Турнирное положение: Испанки уверенно прошли в плей-офф. Команда заняла 1 место в турнирной таблице своего квартета.
Причем Испания (ж) в трех турах группового этапа набрала 9 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча в трех матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Испанки в овертайме переиграли немок (1:0).
До того команда нанесла поражение швейцаркам (2:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с итальянками (3:1).
При этом Испания (ж) в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Испанки сильны, и при этом весьма стабильны. Команда имеет в активе десятиматчевый победный сериал.
При этом Испания (ж) полтора месяца назад обыграла англичанок (2:1). Да и в двух своих последних поединках команда не пропустила ни разу.
Команда весьма ярко действует в плане реализации. Испанки отличились 14 забитыми мячами в трех поединках группового этапа.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда явно постарается как можно быстрее вскрыть британскую оборону.
Статистика для ставок
- Испанки победили в 10 своих последних поединках
- Англичанки неизменно пропускали в 3 своих последних матчах
- Испания (ж) не пропускала в 2 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Испания (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.88.
- 2.55Краснодар — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.10Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.20Рубин — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Испанки нынче находятся на эмоциональном подъеме, к тому же англичанки имеют сложности в плане надежности тылов.
Номинальные гости имеют в своем распоряжении качественных атакующих исполнительниц, и явно быстро взломают оборону британок.
Ставка: Победа Испании (ж) в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25