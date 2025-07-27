Англия (ж) — Испания (ж): ставка (к. 2.30) и прогноз на финал женского Евро-2025

27 июля в финале плей-офф женского чемпионата Европы по футболу сыграют Англия (ж) и Испания (ж). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Англия (ж) — Испания (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Англия (ж)

Турнирное положение: Англичанки уверенно прошли в плей-офф. Команда финишировала на 2 строчке своего квартета.

При этом Англия (ж) в трех турах набрала 6 зачетных баллов. Команда настреляла 11 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма удачно. Англичанки в овертайме прошли итальянок (2:1).

До того команда в серии пенальти одолела шведок. А вот поединок с валлийками завершился яркой викторией (6:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Англия (ж) забила 15 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Англичанки имеют не столь надежные тылы. Плюс команда испытывает заметные сложности в матчах с сильными оппонентами.

Причем Англия (ж) традиционно неудачно противостоит испанкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и атака команды явно способна поднатореть в плане реализации.

Испания (ж)

Турнирное положение: Испанки уверенно прошли в плей-офф. Команда заняла 1 место в турнирной таблице своего квартета.

Причем Испания (ж) в трех турах группового этапа набрала 9 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча в трех матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Испанки в овертайме переиграли немок (1:0).

До того команда нанесла поражение швейцаркам (2:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с итальянками (3:1).

При этом Испания (ж) в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Испанки сильны, и при этом весьма стабильны. Команда имеет в активе десятиматчевый победный сериал.

При этом Испания (ж) полтора месяца назад обыграла англичанок (2:1). Да и в двух своих последних поединках команда не пропустила ни разу.

Команда весьма ярко действует в плане реализации. Испанки отличились 14 забитыми мячами в трех поединках группового этапа.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда явно постарается как можно быстрее вскрыть британскую оборону.

Статистика для ставок

Испанки победили в 10 своих последних поединках

Англичанки неизменно пропускали в 3 своих последних матчах

Испания (ж) не пропускала в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.88.

Прогноз: Испанки нынче находятся на эмоциональном подъеме, к тому же англичанки имеют сложности в плане надежности тылов.

Номинальные гости имеют в своем распоряжении качественных атакующих исполнительниц, и явно быстро взломают оборону британок.

Ставка: Победа Испании (ж) в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25