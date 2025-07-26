Сокол — Чайка. Ставка (к. 3.18) и прогноз на футбол, Первая лига, 26 июля 2025 года

26 июля во 2-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Чайка». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Чайка», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцам явно уготована борьба за выживание. Тем не менее, команда укрепилась опытными исполнителями.

При этом «Сокол» в минувшем первенстве провалился. По спортивному принципу команда должна была понизиться в классе, но получила wild card.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сокол» не уступил «Нефтехимику» (0:0).

До того команда расписала мировую с «Енисеем» (1:1). А вот поединок с тульским «Чайкой» завершился победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Сокол» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Саратовцы отличаются бойцовскими качествами. Да и Младен Кашчелан явно максимально настроит подопечных.

Причем «Сокол» традиционно успешно противостоит «Чайке». В двух очных поединках команда победила один раз при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда Кашчелана не проигрывает 4 матча кряду.

«Чайка»

Турнирное положение: Песчанокопцы летом пережили полное переформатирование. После массового исхода игроков команда, по сути, зажила с нуля.

Причем «Чайка» ошарашила всех в стартовом туре. Ватага Дмитрия Комбарова, собранная с колес, салютовала в Красноярске.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Чайка» смела с газона «Енисей» (3:0).

До того команда минимально уступила «Соколу». А вот чуть ранее она нанесла поражение «Ротору» (1:0).

При этом «Чайка» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Песчанокопцы потеряли почти всех своих лидеров. Тем не менее, пришедшая им на смену молодежь способна зажечь!

При этом «Чайка» пока ни разу не обыгрывала саратовцев. Тем не менее, песчанокопцы явно не собираются пасти задних даже с учетом известных обстоятельств.

Команду уже начали называть «пионеротрядом Комбарова». Да и Станислав Библик в стартовом туре отличился дважды.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Песчанокопцы намерены преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Песчанокопцы еще ни разу не обыгрывали «соколят»

«Сокол» не проигрывает 4 матча кряду

И те, и другие не пропустили в стартовом туре

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.44 и 1.44.

Прогноз: «Сокол» явно опытнее оппонента, и наверняка активно понесется в атаку.

Номинальные гости уже продемонстрировали свою силу и задор, и явно не остановятся на достигнутом.

Ставка: Ничья за 3.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.44