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    Сокол — Чайка. Ставка (к. 3.18) и прогноз на футбол, Первая лига, 26 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сокол» — «Чайка»
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    Станислав Библик
    26 июля во 2-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Чайка». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Чайка», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 26 Июля 2025 года

    Сокол

  • Саратов
    •  Сокол 18:00 Чайка

    Чайка

  • Песчанокопское
    •

    «Сокол»

    Турнирное положение: Саратовцам явно уготована борьба за выживание. Тем не менее, команда укрепилась опытными исполнителями.

    При этом «Сокол» в минувшем первенстве провалился. По спортивному принципу команда должна была понизиться в классе, но получила wild card.

    Сокол — Чайка: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сокол» не уступил «Нефтехимику» (0:0).

    До того команда расписала мировую с «Енисеем» (1:1). А вот поединок с тульским «Чайкой» завершился победой (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Сокол» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Саратовцы отличаются бойцовскими качествами. Да и Младен Кашчелан явно максимально настроит подопечных.

    Причем «Сокол» традиционно успешно противостоит «Чайке». В двух очных поединках команда победила один раз при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда Кашчелана не проигрывает 4 матча кряду.

    «Чайка»

    Турнирное положение: Песчанокопцы летом пережили полное переформатирование. После массового исхода игроков команда, по сути, зажила с нуля.

    Причем «Чайка» ошарашила всех в стартовом туре. Ватага Дмитрия Комбарова, собранная с колес, салютовала в Красноярске.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Чайка» смела с газона «Енисей» (3:0).

    До того команда минимально уступила «Соколу». А вот чуть ранее она нанесла поражение «Ротору» (1:0).

    При этом «Чайка» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Песчанокопцы потеряли почти всех своих лидеров. Тем не менее, пришедшая им на смену молодежь способна зажечь!

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    При этом «Чайка» пока ни разу не обыгрывала саратовцев. Тем не менее, песчанокопцы явно не собираются пасти задних даже с учетом известных обстоятельств.

    Команду уже начали называть «пионеротрядом Комбарова». Да и Станислав Библик в стартовом туре отличился дважды.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Песчанокопцы намерены преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Песчанокопцы еще ни разу не обыгрывали «соколят»

    • «Сокол» не проигрывает 4 матча кряду

    • И те, и другие не пропустили в стартовом туре

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.98.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.44 и 1.44.

    Прогноз: «Сокол» явно опытнее оппонента, и наверняка активно понесется в атаку.

    Номинальные гости уже продемонстрировали свою силу и задор, и явно не остановятся на достигнутом.

    Ставка: Ничья за 3.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.44

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сокол — Чайка?

    Матч Сокол — Чайка состоится 26 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сокол — Чайка?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сокол — Чайка?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.18.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сокол — Чайка?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сокол — Чайка?

    Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.98.

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    Сокол — Чайка: прогноз и ставка за 3.18, статистика, коэффициенты матча 26.07.202518:00. Победителя не будет?!
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