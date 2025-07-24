ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордНе звезда, но и не балласт. Как «Барселона» может оживить карьеру Рашфорда Джуд Беллингем Как «Реалу» играть без Беллингема? Семь вариантов для Хаби Алонсо Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»Залатать дыру в полузащите, отдать в аренду Хёйлунна и еще четыре шага для перезагрузки «МЮ»
    Все новости спорта

    АЕК будет торопиться!

    АЕК — Хапоэль Беэр-Шева. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на АЕК Афины Прогнозы на Хапоэль Б-Ш Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на АЕК — «Хапоэль» Беэр-Шева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антони Марсьяль
    24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют АЕК и «Хапоэль» Беэр-Шева. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч АЕК — «Хапоэль» Беэр-Шева, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    АЕК Афины

  • Афины
    •  АЕК Афины 21:00 Хапоэль Б-Ш

    Хапоэль Б-Ш

  • Беэр-Шева
    •

    АЕК

    Турнирное положение: АЕК неудачно выступил в своем чемпионате. Команда финишировала на 4 строчке турнирной таблицы.

    При этом АЕК аж на 22 очка отстал от чемпиона. А вот в среднем команда забивает реже 2 мячей за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. АЕК одолел «Омонию» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Кортрейку» (2:1). Да и поединок с «Беерсхотом» завершился уверенной викторией (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках АЕК забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: АЕК нынче выглядит довольно монолитно. Команда победила в трех своих последних поединках.

    Причем АЕК уже однажды пересекался с клубом из Беэр-Шевы. Пятнадцать лет назад афиняне минимально одолели соперника.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается соорудить максимально комфортный задел перед ответным поединком.

    «Хапоэль» Беэр-Шева

    Турнирное положение: «Хапоэль» Беэр-Шева минувший чемпионат Израиля провел вполне успешно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хапоэль» Беэр-Шева в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона дает результативный сбой реже раза за матч.

  • Трансферный дайджест. 15 — 22 июля
  • Хаби Алонсо мечтает о Родри, Ляпорта ждут дома, «Ман Сити» вспомнил что есть свой Траффорд
  • 21/07/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хапоэль» Беэр-Шева в серии пенальти уступил «Левски».

    До того команда сломила сопротивление «Маккаби» Тель-Авив (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с тем же «Левски» (0:0).

    При этом «Хапоэль» Беэр-Шева в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хапоэль» Беэр-Шева не проигрывает еще с конца апреля. Да и с реализацией у команды все вполне-себе позитивно.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Хапоэль» Беэр-Шева в контрольных матчах выглядел весьма привлекательно. В 2 летних спаррингах команда победила один раз при одном паритете.

    Команда уже вылетела из квалификации Лиги Европы. Так что в Лиге конференций израильтяне намерены продвинуться как можно дальше.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Израильтяне явно не боятся соперника, к тому же способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Израильтяне забивают в среднем 2 гола за матч

    • АЕК победил в 3 своих последних поединках

    • «Хапоэль» Беэр-Шева не проигрывает почти 3 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АЕК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: АЕК имеет в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, и наверняка сразу активно понесется к воротам соперника.

    Греки способны прибавить в плане реализации, да и соперник еще вряд ли отошел от вылета от болгар.

    Ставка: Победа АЕКа в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч АЕК — Хапоэль Беэр-Шева?

    Матч АЕК — Хапоэль Беэр-Шева состоится 24 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч АЕК — Хапоэль Беэр-Шева?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче АЕК — Хапоэль Беэр-Шева?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча АЕК — Хапоэль Беэр-Шева?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче АЕК — Хапоэль Беэр-Шева?

    Коэффициенты букмекеров: АЕК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Линетт — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Cвайда — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ибин У — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Мартинес Сирес — Грабер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фон Дайхманн — Прозорова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Зиря — Хайдук
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Медведев — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Де Минор — Юньчаокэтэ
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Арнальди — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Левадия — Иберия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.91
  • Экспресс дня 23 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бранн — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Силькеборг — Акюрейри
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Фенербахче — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    АЕК — Хапоэль Беэр-Шева: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 24.07.202521:00. АЕК будет торопиться!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры