АЕК — Хапоэль Беэр-Шева. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют АЕК и «Хапоэль» Беэр-Шева. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч АЕК — «Хапоэль» Беэр-Шева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

АЕК

Турнирное положение: АЕК неудачно выступил в своем чемпионате. Команда финишировала на 4 строчке турнирной таблицы.

При этом АЕК аж на 22 очка отстал от чемпиона. А вот в среднем команда забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. АЕК одолел «Омонию» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Кортрейку» (2:1). Да и поединок с «Беерсхотом» завершился уверенной викторией (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках АЕК забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: АЕК нынче выглядит довольно монолитно. Команда победила в трех своих последних поединках.

Причем АЕК уже однажды пересекался с клубом из Беэр-Шевы. Пятнадцать лет назад афиняне минимально одолели соперника.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается соорудить максимально комфортный задел перед ответным поединком.

«Хапоэль» Беэр-Шева

Турнирное положение: «Хапоэль» Беэр-Шева минувший чемпионат Израиля провел вполне успешно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Хапоэль» Беэр-Шева в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона дает результативный сбой реже раза за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хапоэль» Беэр-Шева в серии пенальти уступил «Левски».

До того команда сломила сопротивление «Маккаби» Тель-Авив (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с тем же «Левски» (0:0).

При этом «Хапоэль» Беэр-Шева в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хапоэль» Беэр-Шева не проигрывает еще с конца апреля. Да и с реализацией у команды все вполне-себе позитивно.

При этом «Хапоэль» Беэр-Шева в контрольных матчах выглядел весьма привлекательно. В 2 летних спаррингах команда победила один раз при одном паритете.

Команда уже вылетела из квалификации Лиги Европы. Так что в Лиге конференций израильтяне намерены продвинуться как можно дальше.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Израильтяне явно не боятся соперника, к тому же способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Израильтяне забивают в среднем 2 гола за матч

АЕК победил в 3 своих последних поединках

«Хапоэль» Беэр-Шева не проигрывает почти 3 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АЕК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: АЕК имеет в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, и наверняка сразу активно понесется к воротам соперника.

Греки способны прибавить в плане реализации, да и соперник еще вряд ли отошел от вылета от болгар.

Ставка: Победа АЕКа в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.70