Рейнджерс — Панатинаикос: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов со ставкой за 2.45

«Рейнджерс» встретится с «Панатинаикосом» в матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдет 22 июля и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Панатинаикос», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рейнджерс»

Путь к 1/4 финала: В прошедшем сезоне чемпионата Шотландии команда заняла 2-е место в таблице и пробилась в квалификацию Лиги чемпионов, где сыграет в четвертьфинальной стадии.

В прошедшем сезоне «Рейнджерс» выступил неплохо, а сейчас попытается выйти в основную стадию Лиги чемпионов.

Последние матчи: В прошедшем товарищеском поединке «Рейнджерс» сыграл вничью с «Брюгге» (2:2). До этого команда также поделила очки с «Хибернианом» (2:2).

«Рейнджерс» не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей. За этот отрезок команда дважды победила и 4 раза сыграла вничью, забив 14 голов при 8-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Рейнджерс» уверенно финишировал в прошедшем сезоне, а сейчас готовится к важным матчам квалификации. К тому же, команда сыграла только 1 товарищескую встречу за это лето.

У «Рейнджерса» есть отличный нападающий Сирил Дессерс, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды, забив за 35 матчей 18 голов и сделал 2 голевые передачи.

«Панатинаикос»

Путь к 1/4 финала: В прошлом чемпионате Греции команда также заняла 2-е место в таблице, уступив лидерство «Олимпиакосу». «Панатинаикосу» удалось выйти в квалификацию ЛЧ.

Команда встретится с шотландским «Рейнджерсом», который точно создаст проблемы греческому коллективу. Плюс для «Панатинаикоса» — это большое количество товарищеских матчей в межсезонье.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке команда обыграла «Вестерло» со счетом 3:1, а до этого «Панатинаикос» проиграл «Браге» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме.

В последних 5-и товарищеских матчах команда по 2 раза победила и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Шальке» (0:0). За этот отрезок «Панатинаикос» сумел забить 7 голов при 4-х пропущенных.

Состояние команды: У «Панатинаикоса» было довольно много контрольных встреч в июле. Это точно поможет команде в предстоящем матче, ведь она уже потихоньку начинает входить в игровой ритм.

Стоит отметить, что в 4-х очных встречах «Панатинаикос» и «Рейнджерс» трижды играли вничью, а еще в 1-м поединке греческая команда победила со счетом 3:1.

Статистика для ставок

«Рейнджерс» не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей

В последних 4-х встречах «Панатинаикос» выиграл только 1 раз

В последних 4-х очных матчах команды трижды играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Рейнджерса» — 1.83, победа «Панатинаикоса» — 4.30, ничья — за 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 1.98 соответственно.

Прогноз: «Рейнджерс» сделает все возможное, чтобы получить преимущество перед ответной игрой.

Ставка: Победа «Рейнджерса» с форой (-1) за 2.45.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют результативно. Гости точно создадут проблемы «Рейнджерсу».

Ставка: Тотал 3 больше за 2.35.