Рейнджерс — Панатинаикос: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов со ставкой за 2.45

Радник Сурдулица
ТСЦ
«Рейнджерс»
Путь к 1/4 финала: В прошедшем сезоне чемпионата Шотландии команда заняла 2-е место в таблице и пробилась в квалификацию Лиги чемпионов, где сыграет в четвертьфинальной стадии.
В прошедшем сезоне «Рейнджерс» выступил неплохо, а сейчас попытается выйти в основную стадию Лиги чемпионов.
Последние матчи: В прошедшем товарищеском поединке «Рейнджерс» сыграл вничью с «Брюгге» (2:2). До этого команда также поделила очки с «Хибернианом» (2:2).
«Рейнджерс» не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей. За этот отрезок команда дважды победила и 4 раза сыграла вничью, забив 14 голов при 8-и пропущенных.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Рейнджерс» уверенно финишировал в прошедшем сезоне, а сейчас готовится к важным матчам квалификации. К тому же, команда сыграла только 1 товарищескую встречу за это лето.
У «Рейнджерса» есть отличный нападающий Сирил Дессерс, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды, забив за 35 матчей 18 голов и сделал 2 голевые передачи.
«Панатинаикос»
Путь к 1/4 финала: В прошлом чемпионате Греции команда также заняла 2-е место в таблице, уступив лидерство «Олимпиакосу». «Панатинаикосу» удалось выйти в квалификацию ЛЧ.
Команда встретится с шотландским «Рейнджерсом», который точно создаст проблемы греческому коллективу. Плюс для «Панатинаикоса» — это большое количество товарищеских матчей в межсезонье.
Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке команда обыграла «Вестерло» со счетом 3:1, а до этого «Панатинаикос» проиграл «Браге» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме.
В последних 5-и товарищеских матчах команда по 2 раза победила и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Шальке» (0:0). За этот отрезок «Панатинаикос» сумел забить 7 голов при 4-х пропущенных.
Состояние команды: У «Панатинаикоса» было довольно много контрольных встреч в июле. Это точно поможет команде в предстоящем матче, ведь она уже потихоньку начинает входить в игровой ритм.
Стоит отметить, что в 4-х очных встречах «Панатинаикос» и «Рейнджерс» трижды играли вничью, а еще в 1-м поединке греческая команда победила со счетом 3:1.
Статистика для ставок
- «Рейнджерс» не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей
- В последних 4-х встречах «Панатинаикос» выиграл только 1 раз
- В последних 4-х очных матчах команды трижды играли вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Рейнджерса» — 1.83, победа «Панатинаикоса» — 4.30, ничья — за 3.65.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 1.98 соответственно.
- 2.57Родина — Черноморец: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: «Рейнджерс» сделает все возможное, чтобы получить преимущество перед ответной игрой.
Ставка: Победа «Рейнджерса» с форой (-1) за 2.45.
Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют результативно. Гости точно создадут проблемы «Рейнджерсу».
Ставка: Тотал 3 больше за 2.35.