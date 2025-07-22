Копенгаген — Дрита: прогноз на Лигу чемпионов и ставка за 2.50

22 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют «Копенгаген» и «Дрита». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» — «Дрита», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Копенгаген»

Турнирное положение: «Копенгаген» успешно стартовал в новом чемпионате. Команда намерена защитить чемпионский титул.

При этом «Копенгаген» победил в 2 своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже три матча кряду.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Копенгаген» переиграл «Виборг» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Гамбургу» (1:0). А вот поединок с «Фредерисией» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Копенгаген» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Копенгаген» не особенно преуспевал в летних спаррингах. Команда победила всего в одной контрольной встрече из четырех.

Причем «Копенгаген» пока лишь раскачивается. Зато состав команды начинен весьма квалифицированными исполнителями.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Датчане постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

«Дрита»

Турнирное положение: «Дрита» выиграла последний чемпионат Косово. Команда на 12 очков опередила ближайшего преследователя.

Причем «Дрита» победила в трех своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже больше двух месяцев.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Дрита» одолела «Дифферданж» (3:2).

До того команда минимально переиграла того же соперника. А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Фарулом» (3:1).

При этом «Дрита» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Косовары довольно неплохо выглядят в атаке. Да и подбор игроков у команды относительно качественный.

При этом «Дрита» уверенно прошла люксембургский барьер. Да и вообще, команда вполне способна дать бой датчанам.

Довольно монолитно выглядит и оборона команды. В среднем она дает результативные сбои реже раза за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Косовары явно постараются максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Копенгаген» победил в 2 своих последних поединках

Косовары победили в 3 последних матчах

«Дрита» не проигрывает больше 2 месяцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.

Прогноз: «Дрита» выгодно смотрелась в последних матчах, и явно не собирается лишь обороняться.

Датчане способны прибавить в плане реализации, да и косоваров команда должна обыгрывать априори.

Ставка: Обе забьют за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00