ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий БариновТрансферный дайджест. 15 — 22 июля Лука Модрич и Хаби АлонсоЗаменить Модрича, продать Родриго и еще четыре трансферных шага, которые нужно сделать «Реалу» Нони МадуэкеУйти красиво. Как Мадуэке понял, что в «Челси» на него больше не рассчитывают
    Все новости спорта

    Забить получится у всех

    Копенгаген — Дрита: прогноз на Лигу чемпионов и ставка за 2.50

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Копенгаген Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Копенгаген» — «Дрита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Эльюнусси
    22 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют «Копенгаген» и «Дрита». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» — «Дрита», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 22 Июля 2025 года

    Копенгаген

  • Копенгаген
    •  Копенгаген 20:00 Дрита

    Дрита

  • Гнилане
    •

    «Копенгаген»

    Турнирное положение: «Копенгаген» успешно стартовал в новом чемпионате. Команда намерена защитить чемпионский титул.

    При этом «Копенгаген» победил в 2 своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже три матча кряду.

    Копенгаген — Дрита: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Копенгаген» переиграл «Виборг» (3:2).

    До того команда нанесла поражение «Гамбургу» (1:0). А вот поединок с «Фредерисией» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Копенгаген» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Копенгаген» не особенно преуспевал в летних спаррингах. Команда победила всего в одной контрольной встрече из четырех.

    Причем «Копенгаген» пока лишь раскачивается. Зато состав команды начинен весьма квалифицированными исполнителями.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Датчане постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    «Дрита»

    Турнирное положение: «Дрита» выиграла последний чемпионат Косово. Команда на 12 очков опередила ближайшего преследователя.

    Причем «Дрита» победила в трех своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже больше двух месяцев.

  • Избавиться от Грилиша и найти правого защитника. Шесть задач, которые предстоит решить «Ман Сити» перед стартом сезона
  • Пеп Гвардиола потратил в этом году уже около 300 миллионов фунтов, но команда по-прежнему нуждается в усилении
  • 19/07/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Дрита» одолела «Дифферданж» (3:2).

    До того команда минимально переиграла того же соперника. А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Фарулом» (3:1).

    При этом «Дрита» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Косовары довольно неплохо выглядят в атаке. Да и подбор игроков у команды относительно качественный.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Дрита» уверенно прошла люксембургский барьер. Да и вообще, команда вполне способна дать бой датчанам.

    Довольно монолитно выглядит и оборона команды. В среднем она дает результативные сбои реже раза за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Косовары явно постараются максимально преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Копенгаген» победил в 2 своих последних поединках

    • Косовары победили в 3 последних матчах

    • «Дрита» не проигрывает больше 2 месяцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.

    Прогноз: «Дрита» выгодно смотрелась в последних матчах, и явно не собирается лишь обороняться.

    Датчане способны прибавить в плане реализации, да и косоваров команда должна обыгрывать априори.

    Ставка: Обе забьют за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Копенгаген — Дрита?

    Матч Копенгаген — Дрита состоится 22 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Копенгаген — Дрита?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Копенгаген — Дрита?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Копенгаген — Дрита?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Копенгаген — Дрита?

    Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Норри — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Опелка — Кассоне
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спортинг — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Тьен — Нава
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нисиока — Бруксби
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Стародубцева — Френх
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Саккари — Бултер
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Вукич
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Линетт — Коллинз
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Харри
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Энгель
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч КуПС — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  4.02
  • Экспресс дня 22 июля
  • Завтра в 18:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Осака — Путинцева
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Копенгаген — Дрита: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 22.07.202520:00. Забить получится у всех
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры