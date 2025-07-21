Бельграно — Расинг Авельянеда. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 21 июля 2025 года

21 июля во 2-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Бельграно» и «Расинг» Авельянеда. Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бельграно» — «Расинг» Авельянеда, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бельграно»

Турнирное положение: «Пираты» начали сезон продуктивно. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Бельграно» победил в двух своих последних матчах. А вот не проигрывает команда уже 6 матчей кряду.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бельграно» сумел одолеть «Атлетико Хуракан» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Дефенсорес де Бельграно» (3:2). А вот поединок с «Унионом» Санта-Фе завершился мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Бельграно» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Пираты» нынче выглядят довольно уверенно. Да и забивает команда немало!

Причем «Бельграно» традиционно неудачно противостоит «Расингу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена сохранить место в группе лидеров.

«Расинг» Авельянеда

Турнирное положение: «Академики» явно поборются за чемпионство. Правда, на данный момент команда находится на 13 строчке турнирной таблицы.

Причем «Расинг» Авельянеда до последней коллизии победил 4 раза кряду. Причем в двух из этих поединков команда не пропускала.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Расинг» Авельянеда уступил «Барракас Сентралю» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Сан-Мартину» (1:0). А вот чуть ранее она уверенно разделалась с «Олимпией» Асунсьон (4:1).

При этом «Расинг» Авельянеда в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Расинг» Авельянеда явно постарается реабилитироваться за стартовую неудачу. Да и забивать в составе «академиков» есть кому.

При этом «Расинг» Авельянеда не проигрывает «Бельграно» уже 8 лет. Более того, «академики» в двух последних очных встречах забивали по 4 раза в ворота соперника.

Команда имеет довольно высокий кадровый потенциал. Да и пора бы ей наконец-то поднатореть в плане реализации.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Академики» намерены добыть свою первую викторию в чемпионате.

Статистика для ставок

«Пираты» победили в 2 своих последних матчах

«Расинг» Авельянеда уже 8 лет не проигрывает «Бельграно»

«Академики» до последней коллизии победили в 4 матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Расинг» Авельянеда — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: «Расинг» Авельянеда выглядит монолитнее оппонента, и наверняка активно понесется в атаку.

Номинальные гости борются за самые высокие места, к тому же традиционно успешно противостоят «Бельграно».

Ставка: Победа «Расинга» Авельянеда за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.10